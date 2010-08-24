Леннарт и Эрик Ульссоны.
Осенью Леннарт заболел. Его кожа вдруг стала желтой, и еще и до того, как ему поставили диагноз, кто-то пошутил: «Хорошо, что ты пожелтел, а не посинел» (желтый — цвет клуба AIK, а синий — его главного соперника IFK. — Esquire). Оказалось, у Леннарта была желтуха — первый предвестник рака. За несколько недель Леннарт похудел на 19 кг. Леннарта положили в Каролинскую больницу в Стокгольме. Эрик навещал его каждый день.
Врачи назначили Леннарту химиотерапию, и он остался в больнице. Ежедневно к нему приходил Эрик, который изо всех сил старался не показывать брату, насколько он огорчен.
После дополнительного переливания крови, сделанного в больнице, Леннарт отправляется на последний матч футбольной Высшей лиги в Гетеборг. Во время приземления в аэропорту он оборачивается к брату и, широко улыбаясь, читает надпись на билетах: «Места 40 и 41, ряд 3, Южная трибуна».
Через несколько часов судья дает финальный свисток, и AIK выигрывает у IFK со счетом 2:0 и становится чемпионом Швеции.
Спустя несколько дней в болезни Леннарта наступает кризис. Скорая помощь снова увозит его в онкологическое отделение. Леннарт стремительно угасает. Эрик с ним не расстается.
Леннарт умирает через несколько дней. Церковь в Сульне, где проходит отпевание, до отказа заполнена друзьями и родственниками братьев. Первыми с Леннартом прощаются его брат-близнец Эрик и их общая сестра Ингрид.
Хоккейный матч с участием команды AIK, который проходит вскоре после смерти Леннарта, начинается с минуты молчания в его честь.