Осенью Леннарт заболел. Его кожа вдруг стала желтой, и еще и до того, как ему поставили диагноз, кто-то пошутил: «Хорошо, что ты пожелтел, а не посинел» (желтый — цвет клуба AIK, а синий — его главного соперника IFK. — Esquire). Оказалось, у Леннарта была желтуха — первый предвестник рака. За несколько недель Леннарт похудел на 19 кг. Леннарта положили в Каролинскую больницу в Стокгольме. Эрик навещал его каждый день.