«ТОР: РАГНАРЕК»

Режиссер Тайка Вайтити

В главной роли Крис Хемсворт

В прокате со 2 ноября

Фильмы студии Marvel можно было бы называть эпизодами самого дорогого в мире сериала. Каждая новая картина — как будто продолжение предыдущей. Виной тому — главный человек в этой киновселенной — Кевин Файги, продюсер и глава Marvel Studios. Режиссеры давно привыкли к тому, что Файги нужно подчиняться или искать другую работу: автор идеи «Человека-муравья» Эдгар Райт уволился уже после первого фильма. Но встречаются и исключения: после выхода «Стражей галактики» продюсер студии перестал вмешиваться в сценарии фильмов, действие которых происходит в космосе.

«Тор: Рагнарек» отдали снимать новозеландцу Тайке Вайтити, автору псевдодокументальной комедии про жизнь вампиров «Реальные упыри» и трогательной «Охоты за дикарями». Вайтити приступил к работе на условиях полной творческой свободы. «Я хочу снять фильм, а не эпизод в сериале», — цитирует его The Guardian. И трейлер это подтверждает: в фильме нас ждет Тор с новой прической, Халк, космические валькирии, гигантский волк, Локи и Кейт Бланшетт. Во всех фильмах Вайтити драматический сюжет переплетается с юмором. Новозеландец не рос на комиксах Marvel, а значит не испытывает никакого излишнего пиетета к первоисточнику. В кинотеатрах со 2 ноября.

«СУБУРБИКОН»

Режиссер Джордж Клуни

В главной роли Мэтт Дэймон

В прокате с 16 ноября

Джордж Клуни часто жалуется журналистам, что в фильмах Итана и Джоэла Коэнов он все время играет каких-то идиотов. У Коэнов действительно есть «идиотская» тетралогия: «О, где же ты, брат», «Невыносимая жестокость», «После прочтения сжечь» и «Да здравствует Цезарь!». Во всех этих картинах герои Клуни действительно дураки. Актеру это надоело и в свой собственный фильм по сценарию братьев Коэн играть идиота он позвал Мэтта Дэймона. «Субурбикон» выстроен по привычной для братьев сюжетной схеме: один балбес (Мэтт Дэймон) решает ради страховой выплаты убить свою жену (Джулианна Мур), но что-то идет не так, и в его жизнь врываются страховой инспектор (Оскар Айзек) и бандиты.

Режиссер из Джорджа Клуни нестабильный: он снял потрясающий фильм «Спокойной ночи и удачи» и выдающиеся «Мартовские иды», но его «Любовь вне правил» оказалась скучной, а досмотреть картину «Охотники за сокровищами» почти невозможно. Вышедший спустя три года «Субурбикон», как пишут в американской прессе, получился так себе.

Премьера прошла на кинофестивале в Венеции. Там Клуни ругали за то, что он снял политический памфлет на расизм (вторая сюжетная линия посвящена жизни чернокожей семьи), а не триллер с элементами детектива. Джордж Клуни и вправду политически активный режиссер Голливуда, и все его прежние работы с братьями Коэн были успешными. Составить собственное мнение о новом фильме можно с 16 ноября.

«УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ»

Режиссер Йоргос Лантимос

В главной роли Николь Кидман

В прокате с 25 января 2018

Главная «специализация» талантливого режиссера Йоргоса Лантимоса — умение встраивать древнегреческую мифологию в современное кино. Несмотря на то что главные роли в фильме «Убийство священного оленя» играют Колин Фаррелл и Николь Кидман, а действие происходит в Америке, вас ждет древнегреческая трагедия.

Мировая премьера «Оленя» прошла на Каннском кинофестивале еще в мае, но до России фильм добрался только в ноябре. Стивен — кардиохирург, любящий муж и заботливый отец, а его жена Анна — почти идеальная женщина. В их жизни все идет по распорядку: работа, дети, секс, досуг. Есть одна странность: Стивена заводит, когда в постели Анна притворяется мертвой. Жизнь семьи остается в общем размеренной, пока Стивен не встречает какого-то странного мальчишку. Кто он? Зачем Стивен дарит ему свои часы? Кажется, этот ребенок — порождение дьявола. Роль мальчика исполняет блистательный Барри Кеоган, уже известный российскому зрителю по фильму «Дюнкерк». И его игра очень убедительна: даже когда Кеоган ест макароны в томатном соусе, это уже выглядит как ритуальное жертвоприношение. История отношений Стивена и мальчика, мальчика и всей семьи — главный сюжет фильма, который ближе к финалу напоминает экранизацию раннего Стивена Кинга.

А еще это, пожалуй, лучшая роль Николь Кидман со времен «Догвилля». В прокате с 25 января 2018. ≠