Американец Дэвид Браун проводит много времени в России: у лидера группы Brazzaville здесь бизнес — в 2013 году он вместе с партнером Павлом Баздыревым основал в Туле производство микрофонов. Идея родилась во время очередной поездки: Браун приехал в Тулу с концертом, побывал на заводе производителя микрофонов «Октава» (их продукция высоко ценится на западе), и понял, что если изменить дизайн и уделить внимание маркетингу, то продукцию можно вернуть на американский рынок.

Не долго думая, Браун и Баздырев открыли собственную компанию, которую назвали Soyuz. Начинали с нуля в комнате площадью 18 квадратных метров, долго искали оборудование (один станок нашли на Avito), подрядчиков, инвестора — пока наконец, в 2014 году, не выпустили первую модель SU-017. Через знакомых Браун передал один экземпляр продюсеру Radiohead Найджелу Годричу, а дальше уже пошло-поехало: сегодня микрофонами Soyuz пользуются Coldplay, System of a Down, Пол Маккартни и многие другие.

Esquire встретился с Брауном в преддверии концерта в Москве, приуроченного к 20-летию Brazzaville, и узнал, что нужно иностранцу для того, чтобы вести бизнес в России.

ДЭВИД БРАУН:

1. Во‑первых, один из самых важных моментов — это партнер в России, которому вы доверяете. Причем, предпочтительно, чтобы у него был опыт ведения бизнеса с западной компанией. У меня отличный партнер — Павел Баздырев, и я ему абсолютно доверяю. Он понимает, как работать в условиях российской бюрократии.

2. Совет номер два, и он применим в бизнесе в целом, не только в российском. Нужно видеть сильные и слабые стороны людей, с которыми вы работаете. Могу сказать, что русские — потрясающие импровизаторы. В этом есть и сила, и слабость — нужно уметь правильно и в нужный момент это использовать.

3. Терпение, терпение и еще раз терпение. Я считаю, что у России огромный потенциал, который не используется должным образом, потому что многие российские бизнесмены не знакомы с западным рынком, не умеют правильно позиционировать и продвигать себя.

4. А это совет для иностранных бизнесменов: не верьте тому, что вы слышите о России. На западе очень много негатива по отношению к вашей стране, но я на своем опыте убедился, что все далеко не так. Русские, по природе своей, очень порядочные люди. Немного хитрые, но очень порядочные и хорошие. Не все, конечно, плохих людей можно встретить где угодно.

5. Опять же, совет для иностранцев: выучите базовый русский. Я плохо говорю по‑русски, но мне достаточно этого уровня, чтобы находиться в России. Примерно раз в месяц я езжу на производство в Тулу, разумеется, там не так много людей, кто говорит по‑английски. Поэтому хотя бы основы русского надо знать.