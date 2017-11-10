Брайан Крэнстон считает, что после обвинений в сексуальных домогательствах карьеру Кевина Спейси можно считать законченной. «Он феноменальный актер, но не очень хороший человек. Думаю, его карьера закончена», — заявил звезда сериала «Во все тяжкие».

Крэнстон утверждает, что лично не был свидетелем случаев насилия, но так или иначе знал, что «в Голливуде творится нечто подобное». «Люди, которые используют свою власть и положение, заставляя других делать то, что им не хочется, нездоровы. Это отвратительное, животное поведение. Долгое время оно сходит с рук, пока не случится что-нибудь подобное», — сказал актер в эфире BBC, комментируя последние голливудские секс-скандалы.

Ранее на этой неделе стало известно, что Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси в своем новом фильме «Все деньги мира» и переснимет их с Кристофером Пламмером. От сотрудничества с актером отказался и Netflix — стриминговый сервис будет доснимать шестой сезон без его участия.