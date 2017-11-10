Брайан Крэнстон считает, что после обвинений в сексуальных домогательствах карьеру Кевина Спейси можно считать законченной. «Он феноменальный актер, но не очень хороший человек. Думаю, его карьера закончена», — заявил звезда сериала «Во все тяжкие».

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Крэнстон утверждает, что лично не был свидетелем случаев насилия, но так или иначе знал, что «в Голливуде творится нечто подобное». «Люди, которые используют свою власть и положение, заставляя других делать то, что им не хочется, нездоровы. Это отвратительное, животное поведение. Долгое время оно сходит с рук, пока не случится что-нибудь подобное», — сказал актер в эфире BBC, комментируя последние голливудские секс-скандалы.

Ранее на этой неделе стало известно, что Ридли Скотт вырежет все сцены с Кевином Спейси в своем новом фильме «Все деньги мира» и переснимет их с Кристофером Пламмером. От сотрудничества с актером отказался и Netflix — стриминговый сервис будет доснимать шестой сезон без его участия.