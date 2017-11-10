Свой 48-й день рождения Мэтью Макконахи провел в Кентукки за раздачей индеек ко дню благодарения, который американцы отмечают в этом году 23 ноября.

Вместе с добровольцами от лица производителя бурбона «Дикая индейка» он доставил в общей сложности 4500 индеек. Сам актер в свободное от съемок времени работает креативным директором бренда.

A post shared by Jared Ricardo (@jaredricardo) on Nov 4, 2017 at 8:19am PDT

Макконахи поблагодарил волонтеров, которые присоединись к акции в День благодарения: «Спасибо всем, кто пожертвовал своей субботой ради такого проекта. Мы с моей семьей верим, что чем больше ты жертвуешь, тем больше ты можешь создать в своей жизни. Спасибо вам большое! Пойдемте делать людей счастливыми!».