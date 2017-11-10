Когда в 1987 году стартовал первый сезон «Утиных историй», еще был жив великий австрийский натуралист, первопроходец этологии и зоопсихологии Конрад Лоренц. Помимо прочего, он открыл явление импринтинга, применимое и к человеку тоже. Оно заключается в том, что только что вылупившиеся гусята принимают за маму любой движущийся объект, например, кошку (недолго), птичницу или великого австрийского натуралиста.

В человеческой психологии синдромом утенка называют эффект, когда человек, изучая какую-то область, будет считать первый встреченный объект из этой области самым лучшим, а последующие — худшими. Например, попробовав в новом ресторане пиццу с ветчиной и грибами, будет и дальше заказывать только ее, считая, скажем, пиццу с грушей и горгонзолой примером декаданса в кулинарии, пропагандой и просто несъедобным дерьмом.

В той или иной степени синдром утенка свойственен всем людям. Особенно — детям. Работу Лоренца в контексте новых похождений дяди Скруджа и племянников мы вспомнили не только из-за прямой связи его исследований с водоплавающими птицами. Перезапуск — это всегда стресс для фанатов оригинала, какими бы открытыми миру они ни были. Поэтому рецензировать новые серии «Утиных историй» безотносительно старых — невозможно, даром что выросло целое поколение людей, для которых МакДак — это не скряга из Дакбурга, а сленговое название сети ресторанов быстрого питания.

Тем, кому за тридцать, новые «Утиные истории», скорее всего, зайдут не сразу из-за внутреннего противодействия. Главный фактор здесь — новая графика. Создатели оригинального сериала ориентировались на классическую диснеевскую рисовку 50-х, а в новых сериях она больше напоминает мульт-эксперименты 60−70-хх. Более тусклая палитра, более грубая рисовка персонажей — по сути, это стилизация под комикс, напечатанный на бумаге. Кое-где даже прорисовано растровое зерно, как на картинах Роя Лихтенштейна, который занимался примерно той же стилизацией. Впрочем, комиксы в России уже давно не являются чем-то чужеродным, а сами «Утиные истории» впервые появились именно на бумаге — в 1956 году.

Еще одно глобальное отличие нового сериала в том, что отныне «Утиные истории» не столько приключенческий боевик в духе «Индианы Джонса», сколько ситком. Сюжетные линии и гэги в большей степени завязаны на взаимодействии персонажей друг с другом — из-за этого разовых героев стало меньше, зато постоянных расширили и углубили. И вот здесь сосредоточены основные приятные сюрпризы.

Персонажи стали гораздо ярче. Скрудж МакДак больше не такой отчаянный адепт объективизма Айн Рэнд, скорее крепкий, расчетливый старик, охотник не столько за новым богатством, сколько за новой славой. В первой серии оригинального сериала он охранял свои сокровища, первый эпизод перезапуска посвящен поискам Атлантиды и попытки доказать самому себе, что порох в пороховницах еще остался.

Зато конкурент МакДака по богатству — Флинтхарт Гломгольд, — стал еще мерзее. Жирный жадный селезень, любящий длинноногих цыпочек — ну, такой детский вариант Несмертного Джо.

Тройняшки Вилли, Билли и Дилли теперь не одно целое, у каждого свой выраженный характер, и теперь их возмущение по поводу того, что их путают, оправдано. Один — прирожденный лидер и спец по технике, другой — хитроумный трикстер и искатель приключений, третий — весельчак, балагур и самый неконфликтный из трех, умеющий и предпочитающий договариваться.

Занятно, что раньше неистовым решением конфликтов занималась Поночка. Теперь она в группе «танк», выражаясь языком фанатов «Доты», и готова крушить челюсти налево и направо. Поночка — внучка миссис Клювдии, которая, в свою очередь, утратила бабушкину мягкость и теперь больше похожа на миссис Хадсон из «Шерлока» с Камбербэтчем. Клювдия еще и ветеран спецслужб — словом, теперь в сериале заметен разгул girl power, очень уместный в современном феминистском дискурсе.

Зигзагу МакКряку по‑прежнему лояльность и храбрость заменяют интеллект, а ученый и изобретатель Винт Разболтайло теперь ближе к суровому гению, чем к «рассеянному профессору». Чопорного дворецкого Дакворта, стереотипного английского батлера, в новых «Утиных историях» нет вообще, хотя он присутствовал в 98 из 100 серий оригинальной франшизы — больше любого другого персонажа второго плана. Но кто в последний раз вживую видел такого «Дживса»?

Зато огромной удачей создателей сериала можно считать полноценное возвращение Дональда Дака. Его гораздо больше в перезапущенных «Утиных историях», чем в оригинале, где он мелькал всего пару раз. Дональд — мост между Скруджем и тройняшками. Собственно, он и сам племянник старого скряги, сын его сестры Гортензии, а Вилли, Билли и Дилли — дети пропавшей сестры-близнеца Дональда Деллы Тельмы… Если «Игра престолов» вас ничему не научила и вы уже запутались, не беда, генеалогия Даков — хобби Поночки. В первом эпизоде родственные связи обсуждались постоянно, а клиффхэнгер в его финале дал понять, что «мысль семейная» в сериале будет центральной.

Впрочем, Дональд играет еще одну важнейшую роль. Он, неудачник и растяпа, отвечает в сериале за слэпстик-комедию: путается под ногами, смешно падает, дерется и кривляется, затыкает задом течь и прибивает себя степлером к стулу. Он так же неразборчиво крякает, как 70 лет назад — это такой живой реликт из славного диснеевского прошлого, короткометражек 50−60-хх годов. В новых «Утиных историях» у него будет вагон экранного времени, чтобы снова стать самым популярным героем студии.

Задача у тех, кто перезапускал сериал, стояла непростая: как осовременить сеттинг тридцатилетней давности, который и в пору запуска грешил анахронизмами — к примеру, кто из миллиардеров в 1987 году носил цилиндр и гамаши на пуговицах? К лазерам-аэропланам DISNEY добавили мобильные гаджеты. Кстати, стоит отметить, что современным смартфоном и GPS-навигатором пользуется недотепа Дональд, а Скрудж МакДак больше доверяет старинным картам и раскладушке вроде Motorolla Razr, модели не свежей, зато из золота.

Жизнь действительно летит, как ураган, и повествование в перезапущенном сериале не отстает: по нынешним меркам старые «Утиные истории» действительно медленные. Юмора стало гораздо больше, правда, дети и взрослые смеются в разных местах: юные зрители угорают над Дональдом и Зигзагом, взрослые — над цинизмом эксплуататоров: «Наши сотрудники — наше главное богатство. Вы — лучшие! Из дешевых».

Срабатывает та же схема, что и у другой франшизы DISNEY: седьмой эпизод «Звездных войн» — «Пробуждение силы», — был одновременно и сиквелом, и ремейком. Что ж, можно с уверенностью сказать и в этот раз: «Чуи, мы дома! У-у!».