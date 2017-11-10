Кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

Представители кинокомпании Lucasfilm объявили о намерении снимать четвертую по счету трилогию во вселенной «Звездных войн». В центре событий окажутся совершенно новые для серии герои из неизведанных уголков галактики. Уже известно, что режиссером и сценаристом фильмов выступит Райан Крейг Джонсон, только что отснявший VIII эпизод саги — The Last Jedi (в российском прокате — «Последние джедаи», выходит в прокат 15 декабря этого года). Премьера первого фильма новой трилогии, предположительно, состоится в декабре 2019-го.

Кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»
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Кроме того, стало известно, что Disney, владеющие правами на франшизу, также задумали создать сериал в знаменитой фантастической вселенной. Запускать шоу компания планирует на собственном стриминговом сервисе, который, очевидно, заработает в обозримом будущем. Площадка будет аналогична каналам Netflix и HBO. Кинообозреватель Иван Филиппов прокомментировал новость в своем Telegram-канале «Запасаемся попкорном»:

«…нас ждет сериал по вселенной «Звездных войн» (потому что Диснею тоже хочется свою Игру Престолов. <…> Но есть вопрос, на который ответа пока не дали. У Disney очень строгая брендовая политика. Они семейный бренд, то есть очень консервативный в смысле вопросов насилия, мата и обнаженки. Будет ли эта политика распространяться на продукцию для стримингового сервиса?».