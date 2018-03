В новый фотоальбом Дэвида Линча Nudes вошли более ста черно-белых и цветных откровенных снимков, многие из которых публикуются впервые.

«Я люблю фотографировать обнаженных женщин. Бесконечное многообразие человеческого тела поражает. Это удивительное и волшебное чувство — видеть, какими разными могут быть женщины», — говорит режиссер.