Американский стендап-комик Лу Си Кей признался в непристойном поведении в присутствии женщин. Его заявление прозучало после того, как несколько комедийных актрис рассказали The New York Times , что он мастурбировал при них или предлагал посмотреть на это.

«В то время я говорил себе, что все в порядке, потому что никогда не показывал женщине член, не спросив разрешения. Позже — слишком поздно — я понял, что когда у тебя есть влияние на человека, просить его посмотреть на твой член — это не вопрос; ты ставишь его в сложное положение. Моя влияние было в том, что эти женщины восхищались мной. И я использовал его безответственно», — говорится в заявлении Лу Си Кея, которое приводит Variety .

По словам актера, он понял, насколько сильно травмировал женщин, которые восхищались им, оставив их «с чувством стыда и боязнью мужчин, которые никогда не поступили бы с ними таким образом». Лу Си Кей также признал, что из-за его влияния в индустрии они не могли рассказать о случившемся. «Я даже не задумывался об этом, потому что мое положение позволяло мне не думать об этом», — сказал он, отметив, что «не прощает себя ни за что».