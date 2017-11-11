Американский стендап-комик Лу Си Кей признался в непристойном поведении в присутствии женщин. Его заявление прозучало после того, как несколько комедийных актрис рассказали The New York Times, что он мастурбировал при них или предлагал посмотреть на это.

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«В то время я говорил себе, что все в порядке, потому что никогда не показывал женщине член, не спросив разрешения. Позже — слишком поздно — я понял, что когда у тебя есть влияние на человека, просить его посмотреть на твой член — это не вопрос; ты ставишь его в сложное положение. Моя влияние было в том, что эти женщины восхищались мной. И я использовал его безответственно», — говорится в заявлении Лу Си Кея, которое приводит Variety.

По словам актера, он понял, насколько сильно травмировал женщин, которые восхищались им, оставив их «с чувством стыда и боязнью мужчин, которые никогда не поступили бы с ними таким образом». Лу Си Кей также признал, что из-за его влияния в индустрии они не могли рассказать о случившемся. «Я даже не задумывался об этом, потому что мое положение позволяло мне не думать об этом», — сказал он, отметив, что «не прощает себя ни за что».

Лу Си Кей извинился перед своей семьй, друзьями и коллегами, работавшими с ним на проектах, которые теперь оказались под угрозой закрытия. Уже известно, что компания-дистрибьютор The Orchard отказалась выпускать фильм «Я люблю тебя, папочка», а телевизионная сеть TBS приостановила работу над сериалом «Копы» до дальнейших разбирательств. Канал FX, на котором Лу Си Кей работал исполнительным продюсером нескольких шоу, прекратил сотрудничество с ним. В Netflix заявили, что отказывются от планов нового стендап-шоу с актером. Сотрудничество с комиком прекратил и HBO — его исключили из списка участников благотворительной программы Night of Too Many Stars.