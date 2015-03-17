«Для меня самое важное — обеспечить безопасность собственной жизни ради моей семьи».
«Моя зарплата — единственный источник дохода для всей семьи. Это деньги на жизнь и обучение детей».
«Не хочу, чтобы мои сыновья продолжили мое дело».
«Я счастлив, потому что жена и дети очень поддерживают меня в моей работе».
«Мое самое большое желание — чтобы детей приняли в хороший университет».
«Образование может изменить жизнь человека, и я надеюсь, что мои дети получат хорошее образование».
«Нет смысла зарабатывать много денег, если тебе не гарантировано, что ты выживешь».