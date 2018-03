Герой октябрьского номера Esquire называет свои любимые музыкальные видео.

1. Beastie boys — sabotage

2. Pup — guilt trip

3. Pup — reservoir

4. «Мне нравятся своей простотой клипы The Smiths, например видео на песню Charming man. Абсолютно простейший клип, который работает не из-за того, что режиссер хороший или задумка, а артисты очень правильно передают свою энергетику».

5. Tiga — Bugatti. «В этом видео работа стилиста и художника просто сумасшедшая».

6. «Есть еще очень хорошее творческое объединение CANADA, трое режиссеров, у которых мне все нравится. Такая эстетика 70-х. Например, клип для TAME IMPALA на песню The Less I Know The Better».

7. «Могу сказать смело, что мне нравятся какие-то клипы «Ленинграда». «Сумка», например. Думаю, с него началось визуальное возрождение, это очень смешной клип я смотрел его много раз».

