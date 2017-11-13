Галь Гадот, сыгравшая главную роль в «Чудо-женщине», откажется подписать контракт на съемки второй части фильма, если в проекте будет принимать участие обвиненный в домогательствах продюсер Бретт Рэтнер. Об этом со ссылкой на источники сообщает таблоид Page Six .

Компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment продюсировала и финансировала картину совместно с Warner Bros. «Чудо-женщина» собрала в прокате более $400 млн и принесла создателям значительные суммы, отмечает издание.

Источник Page Six сообщает, что Гадот заняла жесткую позицию: «Она знает, что по таким людям как Бретт Рэтнер лучше всего ударять по кошельку. Она также знает, что Warner Bros. встанет на ее сторону. Компания не может допустить, чтобы фильм о сильных женщинах частично финансировался мужчиной, обвиняемым в сексуальных домогательствах.

Представители Гадот и Рэтнера никак не прокомментировали информацию, в Warner Bros. назвали ее ложной.

Ранее Гадот написала в своем инстаграме, что запугивание и сексуальные домогательства неприемлемы: «Я на стороне всех смелых женщин, которые противостоят своему страху и открыто говорят о проблеме. Будем вместе».