Netflix пропагандирует «просмотры запоем» (с английского binge-watching) и выкладывает новые сезоны сериалов целиком. «Очень странные дела» не стали исключением — наверняка многие из вас посмотрели второй сезон за один-два дня. И наверняка упустили одну маленькую деталь.

Фанатов заинтересовало, что за повязку носит на запястье шериф Джим Хоппер. Исполнитель роли, актер Дэвид Харбор посоветовал им пересмотреть сцену с флешбеками из первого сезона, где показана дочь шерифа, скончавшаяся в юном возрасте из-за тяжелой болезни.