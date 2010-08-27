Пастор Андерсон, Центр Новой Надежды на Второе Пришествие Христа
Список хоровых песнопений, Храм Божественной Любви
Ванна для крещения, Апостольский Дом Молитвы
Пастор Вилли Вудалл, Святая Церковь Священной Победы
Церковный староста Дональд Дэйвис, Церковь Новой Истинной Любви Миссионерствующих Баптистов
Церковь Миссионерствующих Баптистов
Мужская половина, Церковь Детей Света. Местный пастор во время богослужения сажает мужчин и женщин отдельно друг от друга — дабы прихожане не подвергались плотскому искушению
Кафедра проповедника, Миссия Всемирной Веры
Подарки, полученные пастором Россером, Церковь Истинного Сиона. Cкромность заставляет пастора скрывать свою коллекцию от публики в чулане
Гостиная в маленькой двухкомнатной квартире, превращенная в помещение для богослужений, Святая Церковь Библейского Пути. Проповеди пастора Грейсеса часто слышны даже на улице, поскольку он пользуется микрофоном
Пастор Дэйси Вильямс, Храм Чуда Всемогущего Господа
Прихожанин Исия Поук, Церковь Божественной Любви Миссионерствующих Баптистов
Женская половина, Церковь Детей Любви
Кафедра проповедника, Храм Священной Общины
Статуэтки, Церковь Евангелической Миссии
Алтарь, Храм Объединения Во Имя Нового Дня
Божественная Церковь Ландыша
Портрет основателя и барабанная установка, Божественная Церковь Ландыша
Прихожанин Брендан в своем новом костюме, Храм Божественной Любви
Приглашенный пастор, Церковь Молитвы и Веры в Перворожденность
Подсобное помещение пастора Маллета, Церковь Молитвы и Веры в Перворожденность. Этот священнослужитель любит делать плакаты с записями своих собственных религиозных воззрений
Пастор Бэнкс, Церковь Новой Истинной Любви Миссионерствующих Баптистов
Пастор Коллинз, Церковь Слова Истины
Молодой человек с букетом освященных цветов, Храм Чуда Милости Господней