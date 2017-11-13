В настоящее время Кристиан Бейл работает над байопиком о Дике Чейни — бывшем вице-президенте США при Джордже Буше-младшем, который считается самым влиятельным политиком, когда либо занимавшим эту должность. Ради роли актер набрал вес, побрился и в таком образе пришел на мероприятие по случаю выхода другого своего проекта — фильма Скотта Купера «Недруги».
Отвечая на вопрос, как он набирал вес, Бейл ответил: «Я просто ел много пирогов».
Christian Bale says he's been eating «lots of pies» to look like former VP Dick Cheney for upcoming film
#VarietyStudiopresented by @att pic.twitter.com/kc6jxINLZZ
— Variety (@Variety)
September 12, 2017