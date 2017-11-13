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В настоящее время Кристиан Бейл работает над байопиком о Дике Чейни — бывшем вице-президенте США при Джордже Буше-младшем, который считается самым влиятельным политиком, когда либо занимавшим эту должность. Ради роли актер набрал вес, побрился и в таком образе пришел на мероприятие по случаю выхода другого своего проекта — фильма Скотта Купера «Недруги».

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Отвечая на вопрос, как он набирал вес, Бейл ответил: «Я просто ел много пирогов».