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Мюррей живет в Чарлстоне и, по словам местных жителей, уже стал местной легендой: «У каждого есть история с Биллом Мюрреем». Один из пользователей рассказал, что встретил актера в местном супермаркете. Услышав странный свист, он обернулся и увидел Мюррея, на лице которого была «самая хитрая ухмылка в мире». «Все побежали брать автографы, но мне было достаточно нашего «маленького момента», — написал он.
Другой пользователь рассказал, что часто видит, как Мюррей разъезжает по городу на красном мопеде; некоторые утверждают, что сталкивались с ним в гостинице, ресторане и других публичных местах.
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Одна из любимых выходок Мюррея — воровство картошки фри у незнакомых людей с комментарием «Тебе все равно никто не поверит!». В 2016 году этот момент наконец