Пользователь Reddit рассказал , как столкнулся с Биллом Мюрреем в очереди на концерт кантри-группы The SteelDrivers в городе Чарлстон, Южная Каролина. По его словам, актер скупил все оставшиеся билеты и раздал их людям в очереди.

Мюррей живет в Чарлстоне и, по словам местных жителей, уже стал местной легендой: «У каждого есть история с Биллом Мюрреем». Один из пользователей рассказал, что встретил актера в местном супермаркете. Услышав странный свист, он обернулся и увидел Мюррея, на лице которого была «самая хитрая ухмылка в мире». «Все побежали брать автографы, но мне было достаточно нашего «маленького момента», — написал он.

Другой пользователь рассказал, что часто видит, как Мюррей разъезжает по городу на красном мопеде; некоторые утверждают, что сталкивались с ним в гостинице, ресторане и других публичных местах.

Также участники обсуждения вспомнили, как Мюррей присоединился к фотосессии двух молодых людей по случаю их помолвки и заодно стал героем мема, а также историю, как актер провел пришедшую без билета фанатку Chicago Cubs на игру в рамках Мировой серии (актер — также большой поклонник этой бейсбольной команды. — Esquire).