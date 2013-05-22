Mожно ли продавать товар пьяному покупателю?

Мой отец держит зеленную лавку, и время от времени к нему заходят пьяные посетители. Можно ли иметь с ними дело? Иногда от них сильно пахнет алкоголем, или они держат в руках банки с пивом.

Хвала Аллаху.

Мы адресовали ваш вопрос шейху Мухаммаду ибн Салиху аль-Усаймину. Он ответил, да сохранит его Аллах:

— Можно, если они христиане.

— Почему?

— Потому что христиане верят, что им позволено пить алкоголь.

— А что, если один из участников сделки не находится в здравом рассудке?

— Но ведь он знает, как совершить покупку?

— Пьяный человек может осознавать или не осознавать, что он покупает.

— Если он не знает, что творит, с ним нельзя иметь дела.

— А если он знает, чего хочет?

— В таком случае ничего запретного тут нет, ибо сказано в аяте: «Не приступайте к молитве, когда вы пьяны, до тех пор, пока не поймете смысл того, что произносите» (Сура «ан-Ниса», аят 43).

Аллаху ведомо лучше.

Mожно ли брать кредит, чтобы расплатиться с долгами?

У меня был маленький бизнес, но он прогорел. В результате образовался долг в $25 тыс., которые я не могу выплатить. Банк предложил мне взять кредит на три года под 30%. Братья по вере советуют не связываться с рибой (процентной ссудой. — Esquire), потому что это неподчинение Аллаху. Но другие люди, осведомленные в учении, сказали: если это совершенно необходимо, то дозволено. Сейчас мне грозит тюремный срок, и я не знаю, что делать: взять кредит или провести 9 лет за решеткой. Приговор вступит в силу через месяц. Посоветуйте, что мне делать.

Хвала Аллаху. Во‑первых, случившаяся с вами неприятность — это испытание от Всевышнего. Будьте терпеливы, поскольку вы следуете истине, и не сходите с пути благочестия, так как Аллах сказал (интерпретация значения): «И кто боится Аллаха и верен ему, тому он даст выход (из любой сложности)» (Сура «Ат-Талак», аят 2). Во‑вторых, вы должны понимать, что риба явным образом запрещена шариатом и является серьезным грехом. В-третьих, мусульманину дозволено делать запретные вещи, если на то его вынуждают обстоятельства. Аллах сказал (интерпретация значения): «Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину Аллах — Прощающий, Милосердный» (Сура «аль-Бакара», аят 173). Основанием для должника, который берет процентный кредит, может быть необходимость, но не простая нужда. Необходимость затрагивает преданность религии, физическое здоровье, рассудок, честь или состояние. Например, если вы рискуете умереть, или потерять конечность, или надолго сесть в тюрьму. Многие люди позволяют себе брать процентные кредиты, полагая необходимыми покупку дома, машины или мобильного телефона. Что касается вашего случая, то если у вас есть возможность добыть деньги дозволительным способом, то нет оправдания для кредита. Если вы можете договориться о рассрочке, у вас тоже нет оправдания. Но если других вариантов нет, а невыплата долга приведет вас в тюрьму, мы надеемся, вы будете одним из тех, кто будет прощен в силу необходимости, и на вас не будет греха. Грех будет на тех, кто дал вам в долг, желая получить рибу, — и на тех, кто, зная о вашем бедственном положении, отказался вам помочь. Аллаху ведомо лучше.

Mожно ли покупать облигации с фиксированной доходностью?

Что говорит закон про облигации с фиксированной доходностью?

Совет по фетвам изучил этот вопрос и сделал следующее заявление: «Облигации, которые представляют из себя обязательство выплатить номинальную стоимость с процентами, — это харам (запрещено. — Esquire), вне зависимости от того, покупают ли их, продают или создают, поскольку они расцениваются как процентная ссуда. Это относится равно к частным компаниям и государственным организациям. Запрет нельзя обойти, называя облигации другими именами, такими, как «сертификаты», «инвестиционные инструменты» или «сбережения», а также выдавая процент за «прибыль», «комиссию» или «возврат на инвестиции».

Mожно ли завышать или занижать цену товара?

Брат по вере работает в мусульманском обувном магазине, хозяева которого часто меняют цены. Например, для одного человека пара ботинок будет стоить $50, а для другого — $90, хотя на ценнике написано «$60». Позволяется ли так торговать?

Продавец должен торговать по тем ценам, которые приняты на рынке. Поступать иначе можно в двух случаях:

1. Если он продает что-то дешевле рыночной стоимости, желая, например, сделать одолжение своему другу. В этом нет ничего плохого, и продавцу нельзя запретить делать это, если он не пытается таким образом навредить другим торговцам, поскольку Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал: «Не должно ни причинять вреда, ни отвечать вредом на вред» (Ибн Маджа, хадис 2340).

2. Если он продает что-то дороже рыночной стоимости, но ненамного, например, не за 20, а за 22. Такая торговля допустима, потому что все так делают, и люди терпимо относятся к этому. Но если цена сильно завышена, а покупатель не знает обычной цены — как в вашем вопросе, — в таком случае это недопустимо и является обманом. У покупателя должна быть возможность вернуть товар. И Аллаху ведомо лучше.

Mожно ли делать скидки знакомым?

Я работаю на Западе, в телекоммуникационной компании. Вместе с коллегой мы контролируем все деньги, приходящие от потребителей. Коллега всегда забирает себе часть этих денег, говоря, что работодатель не дает нам всего, что нам положено. Но наша зарплата соответствует договору. Еще мы делаем скидки нашим знакомым. Пожалуйста, помогите мне, потому что я пытаюсь переубедить коллегу, а он считает, что поступает правильно.

Абу Хурайра (да будет Аллах им доволен) рассказывает, что Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал: «Есть три признака лицемера: когда он говорит, он лжет, когда он дает обещание, он нарушает его, а когда ему доверяют что-либо, он предает (доверие)» (Сахих аль-Бухари, 33). Что касается этого запрета, нет разницы, предает ли мусульманин доверие своего брата по вере или кафира, доверившего ему свое состояние и имущество. Только будучи честным и достойным доверия, можно дать хороший пример другим мусульманам. Многие нации перешли в ислам, потому что видели честность правоверных торговцев. Напротив, если мусульманин предает и лжет, он отвращает людей от ислама. Согласившись на свою зарплату в компании, вы не можете брать больше без согласия владельца. Утверждение, что вам не дают всего заслуженного вами, не служит оправданием. Откроете эту дверь, и каждый станет поступать так же, а право и доверие будут утеряны. Также недопустимо давать скидки своим знакомым или просто снижать цены. Эти деньги принадлежат не вам. Так что вы оба должны покаяться перед Аллахом, прекратить делать то, что делаете, и не поступать так впредь. Также вы должны вернуть компании все, что вы добавили к своей зарплате и раздали в виде скидок своим знакомым и друзьям. И Аллаху ведомо лучше.

Можно ли заниматься сетевым маркетингом?

Мне предложили стать участником программы сетевого маркетинга (многоуровневая схема вроде пирамиды), но я сомневаюсь, позволительно ли это.

Хвала Аллаху. Работать в упомянутой вами компании, и во всех ей подобных, недопустимо, поскольку эта деятельность включает азарт и склоняет людей покупать что-то, что им не нужно. Также эта работа предполагает неопределенность, обман и несправедливые транзакции. Спросите себя честно — что движет людьми, которые участвуют в сетевом маркетинге? Они хотят получить прибыль, продавая свой продукт на нижних ступенях пирамиды? Или они хотят заняться маркетингом и быстро разбогатеть, поднявшись ступенью выше? В большинстве случаев имеет место второй случай, и люди вносят в предприятие свои сто долларов, надеясь заработать много больше. Это азартная игра. Более того, пирамидальная схема — соблазн для многих неопытных людей, которые надеются найти достаточно последователей, чтобы заработать комиссию. Легкость, с которой многие молодые люди идут в такие компании в надежде быстро разбогатеть, заставляет нас задуматься. Даже если некоторые из них смогут сделать деньги, это произойдет за счет неопытных покупателей. В конце концов, они уже не смогут найти желающих увеличить размер пирамиды. Как верующий может согласиться на богатство, полученное в ущерб его братьям по вере? Аллаху ведомо лучше.

Можно ли работать на таможне?

Я читал, что Пророк запретил макс (налоги, сборы), и те, кто назначают и собирают их, будут сурово наказаны в День воскрешения. Экономики многих стран основаны на таможенных пошлинах, а торговцы включают их в цену товаров. Государства тратят собранные таким образом деньги на инфраструктурные проекты. Объясните мне, что говорит закон об импортных пошлинах и таможне, — можно ли там работать?

Хвала Аллаху. Таможенные пошлины с импорта и экспорта рассматриваются как род макса, а макс — это харам, и работа в этой отрасли — харам, даже в том случае, если власти тратят эти деньги на строительство инфраструктуры. Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) запрещал собирать макс и сурово высказывался по этому поводу. Имам Ахмад, Абу Дауд и аль-Хаким рассказывают, ссылаясь на Укба ибн Амира, что Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал: «Никто из собирающих макс не войдет в рай». Тот, кто собирает пошлины, — один из главных пособников угнетателей, и сам угнетатель, потому что берет не принадлежащее ему. Более того, собирающий пошлины имеет много общего с бандитом и вором. Тот, кто собирает, тот, кто ведет учет, тот, кто свидетельствует, — все делят тяжесть этого греха. Доказано, что Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал в проповеди в день Ураза-Байрам во время Прощального паломничества: «Ваша кровь и ваше имущество, и ваша честь — священны, так же священны, как этот ваш день на этой вашей земле в этот ваш месяц». Мусульмане должны отказаться от запретного дохода и искать только дозволенного. Есть много способов заработать на жизнь праведным образом, хвала Аллаху. И кто бы ни стремился к независимости положения, Аллах даст ему добиться его.

Mожно ли давать взятки на таможне?

Можно ли дать некоторую сумму денег таможеннику, чтобы уменьшить таможенные сборы? Например, заплатить ему, чтобы он взял меньше или внес исправление в декларацию?

Что касается макса (налога. — Esquire), который собирается с мусульман, то это харам, потому что сказал Аллах (интерпретация значения): «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно» (Ан-Ниса 4:29). И Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал: «Нельзя забирать имущество мусульманина кроме как с его согласия» (рассказано имамом Ахмадом). Макс — это подобие налога, который собирали во времена джахилии (до прихода ислама) с торговцев на рынках и заставах. Налог этот — один из суровых грехов, поскольку Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) сказал про женщину, совершившую прелюбодеяние и пришедшую к Пророку (да будет с ним мир и благословение Аллаха), чтобы получить наказание: «Она так каялась, что если бы сборщик макса каялся так же, он был бы прощен». Это показывает, что макс — один из тягчайших грехов. Если мусульманин не может найти способа отвратить это зло, кроме как заплатить денег чиновнику на таможне, то он может так поступить. Но для чиновника, берущего деньги, — это харам. Нельзя давать деньги только в том случае, если взятка приведет к большему злу. Также мы должны напомнить, как важно не произносить лжи. Если человека заставили платить, он должен заплатить и искать воздаяния за несправедливость у Аллаха. И Аллаху ведомо лучше.

Можно ли использовать бонусы авиакомпаний?

Из Саудовской Аравии в Канаду летает несколько авиакомпаний. Некоторые из них заманивают клиентов бонусными баллами, которые накапливаются при каждом полете и впоследствии могут быть использованы для получения большой скидки на билет. Допустимо ли предпочитать одну авиакомпанию другой только из-за бонусной программы?

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать бонусные баллы, потому что в конечном счете это всего лишь покупка билета за меньшую цену. Это допустимо, согласно большинству исследователей, поскольку продажи основаны на взаимном согласии двух сторон. Похожая ситуация возникает в случае, когда клиент получает бесплатный билет после нескольких полетов с авиакомпанией. Это тоже допустимый подарок от продавца покупателю. Но надо удостовериться, чтобы цена билета без скидки не была выше, чем у конкурентов: в таком случае покупатель выбирает билет из одной только надежды на будущую скидку. Если человек может и выиграть, и проиграть в результате сделки, она недопустима, поскольку не отличается от азартной игры. Ели человек может либо выиграть, либо ничего не потерять, никакого вреда нет.

Mожно ли проводить интернет-аукционы?

Я работаю в компании, которая занимается интернет-аукционами. Разрешает ли ислам такую деятельность?

Во-первых, согласно самому верному и широко известному мнению правоведов, ислам дозволяет проводить аукционы. В пользу этого есть следующие свидетельства. Один человек захотел освободить раба после своей смерти, но потом ему понадобились деньги, и Пророк (да будет с ним мир и благословение Аллаха) взял невольника и сказал: «Кто купит у меня этого раба?» (Сахих аль-Бухари, 2034) Ибн Баттал считает, что слова Пророка (да будет с ним мир и благословение Аллаха) в этом хадисе указывают, что он отдал раба за самую большую цену, чтобы помочь разоренному человеку.

Во-вторых (рациональный аргумент), на аукционе продавец предлагает товар, а покупатель готов купить его за определенную цену. Если продавца не устраивает цена, сделки просто не происходит. После этого он говорит: «Кто предложит больше?» Второй покупатель может назвать свою цену, и так далее. Каждое предложение — это самостоятельная сделка, и ничего плохого в ней нет. В-третьих, некоторые правоведы говорили, что аукционы могут использоваться только для продажи военных трофеев и наследства. Они ссылались на следующий хадис: «Посланник Аллаха (да будет с ним мир и благословение Аллаха) запретил кому-либо из вас повышать друг другу цену, кроме как на трофеи и наследство» (рассказано имамом Ахмадом, 5398). Их мнение опровергается тем, что хадис этот слабый.

Наконец, ислам запрещает участие в наджше. Слово «наджш» означает «провоцировать», но используется и тогда, когда кто-то пытается продать свой товар по завышенной цене. Для этого на аукцион приходит другой человек, который поднимает цену, не желая купить товар. Вне зависимости от того, делается ли это по согласию с продавцом, это запрещено хадисом: «Посланник Аллаха (да будет с ним мир и благословение Аллаха) запретил искусственное завышение цен» (Сахих аль-Бухари, 2035). В остальном аукционы принадлежат к сделкам, дозволенным шариатом. Таково же и общее мнение мусульман на рынках.

Mожно ли пользоваться торрентами?

Не могли бы вы прояснить правила скачивания электронных книг (они не находятся в свободном доступе) с помощью сайтов или пиринговых технологий?

Что касается книг в открытом доступе — никаких трудностей тут нет, и спрашивать не о чем. Те же книги, которые владельцы не распространяют свободно, скачивать недопустимо, поскольку авторы имеют права, которые могут быть утрачены в результате скачивания. Пиринговые сети, о которых вы завели речь, создаются хакерами, чтобы добывать с сайтов материалы, защищенные копирайтом. Для начала — нет никаких сомнений, что большая часть этих материалов — сама по себе харам, например, песни и фильмы; но мы обсуждаем только дозволенные вещи вроде академических книг. Многочисленные фетвы указывают, что авторские права должны уважаться и что нельзя приобретать никакие материалы без согласия их авторов.