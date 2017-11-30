АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ, 22 года, пловец, чемпион мира:

о женщинах я, наверное, знаю все — потому что тренируюсь с ними пятнадцать лет. Если девочки спрашивают меня, не растолстели ли они и не подурнели ли, я никогда им не скажу, если это так. Даже шутить о таком не стану. Я научился слушать женщин, и они обращаются ко мне за советом.

В семь лет еще не понимаешь, что такое синхронное плавание. Родители настояли на этом виде спорта, потому что он полезен для здоровья. Я ходил в детскую спортивную школу в Санкт-Петербурге и всегда был одним мальчиком среди пятнадцати девочек. В младших классах проблем у меня никогда не было, они начались в подростковый период. Девочки стали спрашивать меня, почему я занимаюсь синхронным плаванием, которое всегда считалось девчачьим видом спорта. Они шептались за спиной и не разговаривали со мной целый год, делая мою жизнь невыносимой.

Тренерам я тоже не нравился. Одна тренерша при каждой нашей встрече спрашивала: «Сколько ты еще будешь сюда ходить? Когда наконец уйдешь от нас?» Никто не хотел работать с мальчиком индивидуально. Я попал в сборную Санкт-Петербурга, но вместо меня на соревнованиях выступала девушка, потому что мальчиков официально не допускали.

Я всегда был нулевым номером в команде, но я любил синхронное плавание и не хотел бросать его. Родители считали, что нужно идти до конца. И я продолжал тренироваться.

Зрители меня всегда поддерживали: зал взрывался аплодисментами, когда я выходил к бассейну, а вот судьи баллы занижали. У них была договоренность — судить меня строже девочек. Они говорили, что мне все дается легче. Разве парню легко делать упражнения на гибкость?

Мне советовали перейти в секцию водного поло, но я отказывался. Люди делали это из лучших побуждений: они наблюдали за моими достижениями, а перспектив не видели. Я верил, что мужчины тоже могут выступать в синхронном плавании, но боялся не дождаться этого дня.

В восемнадцать лет я поступил в Университет физической культуры и переехал в Москву. Уже на первом курсе я стал тренироваться в смешанном дуэте и выступать на соревнованиях вне конкурса. А через год я узнал, что нас включат в программу чемпионата мира по водным видам спорта, и не мог в это поверить! Как успеть подготовиться за полгода? Что скажет тренер сборной? А мне точно разрешат выступить?

Татьяна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию. — Esquire) помнила меня еще по Санкт-Петербургу, я выбрал новую партнершу и вошел в сборную. Один среди двенадцати девушек.

В интернете до сих пор пишут, что синхронное плавание — не мужской вид спорта. Но я не обращаю на это внимания. Я вижу, как меняется мнение у людей после соревнований, на которых мы получаем золотые медали. Они говорят: «Никогда бы не подумали, что смешанный дуэт может быть таким интересным и красивым». Я часто сталкиваюсь с негативным отношением мужчин, которые считают, что художественные виды спорта вроде фигурного катания или синхронного плавания — не мужская территория. Думаю, любой культурный человек поймет, что в этом нет ничего плохого или постыдного.

Я очень хочу, чтобы мужчины обратили внимание на синхронное плавание и перестали стесняться. На протяжении всей карьеры меня пытались сломить, но я не сдался. ≠