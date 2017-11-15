Марио Тестино — британский фотограф перуанского происхождения, известный в первую очередь своими портретами знаменитостей — за свою карьеру он успел поработать с принцессой Дианой, Кейт Мосс, Мадонной, Натальей Водяновой и многими другими. Марио учился в Католическом университете Перу и в Университете Сан-Диего. С 1976 года он живет в Лондоне и сотрудничает с Vogue, Vanity Fair и другими.
Когда его просят раскрыть секрет своего успеха, Тестино отвечает: «Когда я фотографирую, я действительно чувствую себя влюбленным в своих моделей, причем не только в их внешность. Для меня важны вкус, идеи, юмор моих героев — все то, что определяет их как личность». Работы фотографа можно увидеть на его персональных выставках, которых было уже более 40. Также он делится своими работами в инстаграме.