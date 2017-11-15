Создатели «Дэдпула 2» смогли превратить в мини-шоу даже двухминутный тизер, который разместил на своей странице в Twitter исполнитель главной роли Райан Рейнолдс.

В ролике под названием Wet On Wet актер предстает в образе американского живописца Боба Росса — на него указывают объемный кудрявый парик и типичные для художника синие джинсы с белой рубашкой. В своей экстравагантной манере Дэдпул натянул их прямо поверх супергеройского костюма и учит зрителей технике быстрой живописи маслом. Внутри тизера спрятан 15-секундный отрывок из фильма. В конце нам показывают постер, который, кстати, сделан в виде пародии на картину Нормана Роквелла «Свобода от нужды».

Оригинальная версия:

«Дэдпул 2» станет прямым продолжением первой части истории. В фильме появятся уже знакомые зрителям Брианна Хилдебранд и Морена Баккарин. Из новых — Зази Битц в роли боевого мутанта Домино и Джош Бролин в образе сверхсолдата Кейбла.

Фильм выйдет на экраны 31 мая 2018 года.