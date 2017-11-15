Когда выйдет и сколько будет серий?

Сериал выйдет в апреле 2018 года, это официально подтвердил канал Hulu. Точная дата неизвестна, но с учетом того, что первый сезон вышел 26 апреля 2017 года, премьера, скорее всего, состоится в конце месяца.

Всего в сезоне будет 13 серий — на три больше, чем в первом.

Кого мы увидим?

Среди актерского состава в этом сезоне появится звезда «Вице-президента» Клеа ДюВалл, снимавшаяся с Элизабет Мосс в «Прерванной жизни» в 1999 году. По данным The Hollywood Reporter , актриса сыграет жену Эмили (Гленова, служанка-лесбиянка, которую играет Алексис Бледел. — Esquire) по имени Сильвия.

К работе над вторым сезоном также подключатся уже знакомые зрителям Самира Уайли (Мойра), О. Т. Фагбенли (Люк, муж Фредовой) и Макс Мингелла (Ник, водитель командора).





Опасения по поводу дальнейшей судьбы Джанин, которая должна была закончиться смертной казнью, не подтвердились. «Очевидно, Джанин должна была быть приговорена к смертной казни, но нет. Что мы будем делать с ней теперь? Что ж, у нее два здоровых яичника!», — намекнула Vulture исполнительница роли Мадлен Брюэр.

Разумеется, в сериал вернутся Уотерфорды (хозяева Фредовой), а также тетка Лидия — ей, кстати, в новом сезоне будет уделено особое внимание. «Тетя Лидия — одна из моих самых очаровательных персонажей. Нам бы хотелось глубже исследовать ее историю и показать, какова жизнь тетушек», — рассказал The New York Times шоураннер сериала Брюс Миллер.

Каким бюджет сюжет?

Судя по синопсису ко второму сезону, сериал станет еще более мрачным и драматичным. Беременная Фредова (Элизабет Мосс) продолжит идти против системы и будет бороться за освобождение своего будущего ребенка от ужаса Гилеада.

«Второй сезон будет о том, что происходит, когда человек идет на бунт. Вещи, что цветут пышным цветом в Джун, никуда не делись. Ее бунтарский дух, осторожные шаги в сторону от образа жизни послушной служанки и связанные с этим проблемы — то, к чему идет второй сезон», — рассказал Entertainment Weekly шоураннер сериала Брюс Миллер.

«В книге (оригинальный роман Маргарет Этвуд, по которой снят сериал. — Esquire) осталось очень много вопросов без ответа, мы будем копать в эту сторону», — заявила Элизабетт Мосс The Hollywood Reporter .

В интервью TV Guide она также намекнула на то, что первая сцена фильма будет весьма неожиданной. «Вы никогда не догадаетесь, я говорю объективно. Вы просто не можете угадать, и мне это очень нравится», — рассказала она.

Также известно, что во втором сезоне появится мать Фредовой. В оригинальном романе она упоминалась неоднократно, но в сериале о ней говорилось гораздо реже и между делом. Теперь авторы шоу собираются основательно заняться этой героиней. «Мы много размышляем о ней. Эта история, которую нам хотелось бы рассказать — она была одним из самых знаковых характеров», — заявил Миллер.

Кто исполнит эту роль, пока неизвестно.