Еще двадцать человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении лондонского театра Old Vic, где актер работал художественным руководителем с 2004 по 2015 годы.

Театр сейчас ведет внутреннее расследование. Представитель учреждения Ник Клэрри заявил The Guardian , что за время работы в театре вокруг Спейси сформировался «культ личности», поэтому многие «жертвы» актера боялись говорить о его неподобающем поведении. «Это абсолютно неприемлемо, и Old Vic приносит извинения за то, что не смог создать атмосферу, где люди могли бы чувствовать себя свободно», — заявил Клэрри.

Кто выдвигает обвинения, не сообщается. Известно лишь, что все инциденты, за исключением двух, произошли до 2009 года.

Одним из первых в теаре Old Vic заговорил мексиканский актер Роберто Кавазос. Он написал в своем фейсбуке, что домогательства со стороны Спейси не были ни для кого секретом и что это даже стало предметом дурных шуток. «У многих из нас есть история про Кевина Спейси. Я уже не помню, сколько человек мне рассказывали, как он приглашал их встретиться и «поговорить о карьере», — написал Кавазос.

Скандал вокруг Спейси начался с обвинения звезды «Стар Трека» Энтони Раппа, который рассказал, что актер пытался соблазнить его, когда ему было 14 лет. Позже с заявлениями выступили еще несколько мужчин, в том числе члены съемочной группы «Карточного домика».

После этого Netflix приостановил производство сериала и сообщил, что будет доснимать шестой сезон без участия Спейси. Актера также лишился своей роли в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» — из картины вырежус сцены с ним и переснимут их вместе с Кристофером Пламмером.