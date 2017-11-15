Еще двадцать человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении лондонского театра Old Vic, где актер работал художественным руководителем с 2004 по 2015 годы.
Театр сейчас ведет внутреннее расследование. Представитель учреждения Ник Клэрри заявил
Кто выдвигает обвинения, не сообщается. Известно лишь, что все инциденты, за исключением двух, произошли до 2009 года.
Одним из первых в теаре Old Vic заговорил мексиканский актер Роберто Кавазос. Он написал в своем фейсбуке, что домогательства со стороны Спейси не были ни для кого секретом и что это даже стало предметом дурных шуток. «У многих из нас есть история про Кевина Спейси. Я уже не помню, сколько человек мне рассказывали, как он приглашал их встретиться и «поговорить о карьере», — написал Кавазос.
Скандал вокруг Спейси начался с обвинения звезды «Стар Трека» Энтони Раппа, который рассказал, что актер пытался соблазнить его, когда ему было 14 лет. Позже с заявлениями выступили еще несколько мужчин, в том числе члены съемочной группы «Карточного домика».
После этого Netflix приостановил производство сериала и сообщил, что будет доснимать шестой сезон без участия Спейси. Актера также лишился своей роли в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» — из картины вырежус сцены с ним и переснимут их вместе с Кристофером Пламмером.