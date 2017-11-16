Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», датируемая 1500 годом, ушла с молотка за $450,3 миллионов, сообщает пресс-служба Christie’s. Это абсолютный рекорд для произведения искусства, проданного на публичном аукционе.

Предыдущий рекорд принадлежал картине Пабло Пикассо «Алжирские женщины», которая была продана почти за $180 миллионов.

Последнюю в своей частной коллекции работу да Винчи на торги выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел ее в 2013 году за $127,5 миллионов. Торги начались с суммы в $100 миллионов и продолжались около 20 минут, в итоге картина досталась анонимному покупателю.

«Стремление каждого аукциониста — продать картину Леонардо да Винчи. И, скорее всего, это был мой единственный шанс, вершина моей карьеры. Очень приятно, что произведение такого великого художника было в центре внимания», — признался аукционист Юсси Пилкканен, который подтвердил продажу картины третьим ударом молотка.