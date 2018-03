В начале недели Дэвид Линч прибыл в Польшу на международный фестиваль операторского искусства Camerimage 2017, который открылся показом первых двух серий третьего сезона Twin Peaks. Конечно, журналисты не упустили возможности задать режиссеру вопрос — увидим ли мы четвертый сезон легендарного сериала. И его ответ был предельно лаконичным.

«Тут не о чем говорить» (There's nothing to talk about), — цитирует Линча издание Variety. Очевидно, трактовать эти слова по давно заведенной привычке художник предлагает аудитории.

Премьера сериала «Твин Пикс» состоялась 8 апреля 1990 года. Третьего сезона фанатам пришлось ждать 25 лет — он вышел на экраны только 21 мая 2017 года и состоял из 18 серий.