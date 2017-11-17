Кризис идей в кинокомиксах, по всей видимости, достиг пика: злодеем, с которым борются герои «Лиги справедливости», натурально выступает Серый Волк. А конец света наступит, если он последовательно уничтожит три кубических штуки — читай, дома поросят. Негодяя зовут Степным Волком, его лицо то и дело рассыпается на серые пиксели, и это обстоятельство — одна из причин, почему рейтинг фильма на Rotten Tomatoes (сайт, собирающий оценки критиков и аудитории. — Esquire) составляет всего 37% и продолжает падать. В 2017 году таким невнятным спецэффектам и скучным злодеям в кино уже просто не место.

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Другой персонаж, к которому есть вопросы, — это Бэтмен в исполнении Бена Аффлека. Замечательный режиссер и достойный актер будто специально саботирует съемки в нелюбимой франшизе: его герой излучает усталость и фрустрацию. Что еще хуже, темному рыцарю Готема по сценарию досталась роль няньки: он должен собрать в одной лиге полдюжины неуживчивых супергероев и поставить на ноги оболтуса Флэша. С воспитанием угрюмого Киборга тоже возникают проблемы, но их берет на себя Чудо-женщина в энергичном исполнении Галь Гадот — одного из двух актеров на площадке, которые явно радуются своей роли. Ее энтузиазм и улыбчивость порой делают мрачную вселенную DC Comics почти такой же солнечной, как миры Marvel. Второй счастливчик, конечно же, Эрза Миллер — комичный, болтливый и трусоватый Флэш. Джейсон Момоа в роли Аквамена тоже хорош, но брутальный образ не дает высвободиться его комедийному таланту. Это пройдет со временем: бедняге Тору в исполнении Криса Хемсворта тоже очень долго не разрешали шутить. А теперь его как-то даже и не остановить.

Другим актерам — Рэю Фишеру, Эмбер Херд, Джереми Айронсу, Джей Кей Симмонсу, Билли Крудапу, Джесси Айзенбергу и даже Генри Кавеллу с Эми Адамс сценаристы придумали, кажется, по десять реплик на брата. Самое печальное, что половина из них — шутки.

На 80% фильм снят Заком Снайдером, а на 20% - подменившим его по личным (и трагичным достаточно, чтобы о них не говорить) причинам Джоссом Уидоном. И если конек Снайдера — превращать комиксы в оперу, то суперсила Уидона — очеловечивать сверхлюдей, превращая их великие свершения в школьный спектакль. Уидон доказал свою эффективность, когда ставил на ноги мультивселенную Marvel, а Снайдер пережил творческий кризис, пока снимал два фильма о Супермена. Поэтому, несмотря на паретовское соотношение усилий 80 к 20, есть подозрение, что для продюсеров мнения режиссеров были равноценны. Возможно, оттого-то «Лигу справедливости» так и лихорадит. Примерно полфильма — античная трагедия, герои которой наперегонки стремятся принести себя в жертву. Еще полфильма — неловкая комедия, где каждый из персонажей пытается побольнее кольнуть остальных. Однако самоотверженность плохо сочетается с ревностью, а эпическое с трудом уживается с комическим.

Но есть и хорошая новость: бессвязность «Лиги справедливости» при нужном освещении превращается в беспечность. И тогда неоспоримая красота этого фильма вполне может захватить. Здесь есть срисованный у Тима Бертона и потому очень выразительный Готэм; здесь есть остров амазонок, населенный атлетками, супермоделями, Робин Райт и Конни Нильсен; а еще здесь есть ледяная Исландия и подводная братва Кхала Дрого. В финале Супермен уносит на плечах целую хрущевку. Все эти реновации делают неповоротливое и громоздкое наследие Зака Снайдера чуть более живым, а позиции Marvel — чуть более уязвимыми. Методом проб и ошибок DC однажды добьется своего — главное, чтобы Бен Аффлек помедленнее старел.