Милли Бобби Браун родилась в Испании, но не смотря на это росла в Великобритании. В 2013 году она дебютировала в сериале ABC «Однажды в стране чудес», в котором сыграла Алису. Годом позже, Браун снялась в телесериале BBC America «Взаперти» в роли Медисон O’Доннелл.

Однако наибольшую известность молодая актриса приобрела благодаря роли Одиндцать в сериале «Очень странные дела». В январе 2017 года Браун снялась для Calvin Klein, а спустя месяц заключила контракт с одним из самых престижных и крупных модельных агентств — IMG Models.

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