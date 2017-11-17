Издание The Daily Mail опубликовало полицейский рапорт о поступившем заявлении на Сильвестра Сталлоне, автор которого пожелала сохранить анонимность. По словам девушки, 26 июля 1986 года она добровольно занялась сексом с актером в отеле Лас-Вегаса, куда Сталлоне прибыл на съемки в картине «Изо всех сил». На тот момент ей было 16 лет. После полового акта в номер вошел телохранитель актера, Майкл де Лука, и Сталлоне якобы заставил девушку заняться сексом с ними обоими.

По словам пострадавшей, она не оказала сопротивления, потому что ее запугали. За разглашение актер пригрозил «дать ей по голове». Впоследствии девушка не пошла в полицию, потому что чувствовала себя униженной.

Сталлоне назвал выдвинутые обвинения «нелепыми» и «категорически фальшивыми».

«Никто никогда не слышал подобную историю до этой публикации, в том числе сам мистер Сталлоне. Он ни разу не контактировал с представителями закона, и они не связывались с ним по подобному вопросу», — передает слова представителя актера, Мишель Бега, издание The Hollywood Reporter.

Телохранитель Сталлоне, Майкл де Лука, был убит в 2013 году в перестрелке.