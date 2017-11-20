После разрыва партнерских отношений с Харви Вайншейном (виной которому — известный скандал), Квентин Тарантино был вынужден искать новую студию взамен Weinstein Company, вместе с которой он снял несколько своих блестящих работ, включая «Убить Билла» и «Бесславных ублюдков».

Естественно, за права на новый фильм одного из самых успешных голливудских режиссеров боролись студии-мейджоры: Sony, Paramount и Warner Bros. Напомним, речь идет о фильме, посвященном коммуне «Семья» американского преступника Чарльза Мэнсона, совершившей ряд убийств, в том числе Шэрон Тейт, беременной жены Романа Полански в 1969.

Как сообщает Deadline, право на съемки выиграла компания Sony. Кроме того, стали известны подробности об актерах, с которыми ведутся переговоры об их участии в фильме. Если повезет, в новой ленте Тарантино мы увидим Марго Робби, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, а также Тома Круза.