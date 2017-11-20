Тайлер Шилдс — американский фотограф родом из Флориды, проживающий в Лос-Анджелесе. Он вышел из скейтерской культуры, прослaвился в Myspace, сотрудничал с легенадрным Тони Хоком и был известен как «плохой парень от фотографии».

Несмотря на свой первоначальный имидж, Шилдсу все же удалось зарекомендовать себя, как любимчика Голливуда, что озадачило многих медиа и коллег из индустрии. Сам фотограф обяъсняет секрет успеха довольно просто: «Я продвигаю их, они — меня»: съемка у Шилдса — это всегда хорошая возможность выйти за рамки привычных глянцевых форматов.

Шилдс вдохновляется Бэнкси и Энди Уорхолом, слушает Тома Йорка и любит смотреть классические ужастики, что прослеживается, например, в его известной фотосессии с Линдси Лохан.

Фотограф работал с такими знаменитостями, как Миша Бартон, Эмма Робертс, Аарон Пол, Шило Фернандес и другими.

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