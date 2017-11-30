Netflix выпустил трейлер к последней серии четвертого сезона «Черного зеркала» — Black Museum. По сюжету путешественница попадает в «Черный музей», в котором хранятся вещи с «жестокой и грустной историей». О чем будет серия, из тизера до конца не ясно, — не исключено, что показанные «аутентичные криминологические артефакты» станут орудием нечто ужасного.

Ранее продюсер шоу Аннабель Джонс рассказала, что «Черный музей» будет включать три разных истории, и назвала этот эпизод «безжалостным».

Режиссером последней серии стал Колм Маккарти, который снимал несколько эпизодов «Шерлока».