Премию за худшую сцену секса, ежегодно вручаемую литературным журналом The Literary Review, получил американский писатель Кристофер Боллен. В своем романе The Destroyers он использовал метафору с бильярдным треугольником, которую критик сочли нелепой.

Приводим цитату полностью:

«Она прикрывает свою грудь купальником. Остальная часть ее тела остается приятно оголенной. Кожа ее рук и плеч имеет разный оттенок загара, словно разводы в ванной. Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, и я посматриваю на бильярдный треугольник своего члена и яичек».