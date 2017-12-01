На Twitter Дональда Трампа подписано свыше 40 миллионов человек — неудивительно, что жалобы на зачастую провокационные публикации президента США поступают постоянно. 2 ноября на одну из них отреагировал Бахтияр Дайсак, рядовой сотрудник службы поддержки. В свой последний рабочий день он деактивировал аккаунт Трампа и навсегда покинул офис.

Твиттер президента восстановили через 11 минут, о чем тот поспешил сообщить своим подписчикам, а Дайсак быстро стал героем медиа и социальных сетей. О том, что произошло с ним после 2 ноября, молодой человек рассказал изданию Techcrunch.

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По его словам, через несколько часов после ухода из офиса ему позвонила незнакомая женщина и стала расспрашивать, причастен ли он к блокировке страницы президента. Только увидев массовый ажиотаж в СМИ, он осознал, что в действительности произошло.

Случившееся он называет «ошибкой», поскольку не ожидал, что блокировка возможна по запросу рядового сотрудника. Тем более, что у президента США в Twitter «особые условия» в связи с общественным интересом к его постам.

Дайсак также рассказал, что устал от повышенного интереса СМИ. Он утверждает, что журналисты звонили в его университет и предыдущие места работы, пытались связаться с его друзьями и родителями. Чтобы обезопасить их от назойливой прессы, он решил заговорить сам: «Я хочу и дальше жить обычной жизнью, не хочу прятаться от журналистов. Я хочу общаться с соседями и друзьями. Мне пришлось удалить сотни человек из соцсетей, кучу фотографий, потому что репортеры преследовали меня».

Дайсак уверен, что никакое наказание ему не грозит, так как он не нарушил закон, а лишь отреагировал на жалобу. «Я не совершил никакого преступления, не сделал ничего плохого, но чувствую себя Пабло Эскобаром. И это начинает раздражать».