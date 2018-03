Соперниками России (65 место в рейтинге ФИФА) на матче-открытии чемпионата мира по футболу станет Саудовская Аравия (63 место). Игра пройдет на стадионе «Лужники» 14 июня.

В группу А также попали Египет (31 место) и Уругвай (21 место), дважды выигрывавший мировое первенство — в 1930 и 1950 годах.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

