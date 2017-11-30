В Москве 29 ноября прошла презентация формы олимпийской сборной России от бренда ZASPORT, который был выбран официальным партнером Олимпийского комитета России.

Коллекция получилась сдержанной: олимпийцы смогут выбрать между серыми и синими костюмами с вертикальными полосками в цветах триколора, однотонными свитерами с минималистичным принтом в виде олимпийских колец, объемными пуховиками, жилетами и всевозможными аксессуарами. Дизайнеры ZASPORT решили обойтись без орнаментов, узоров и различных аппликаций, выбрав главными цветами коллекции серый, синий, белый, красный и черный.

В комплект экипировки входит 72 предмета — от верхней одежды до купальников, полотенец, чемоданов и аксессуаров. Все вещи украшены триколором или символикой Олимпийских игр.

По словам президента ОКР Александра Жукова, форма получилась практичной, удобной и представительной: «При этом были учтены многочисленные пожелания со стороны спортсменов и представителей Общероссийских спортивных федераций. Это очень важно, ведь именно им, в первую очередь, пользоваться новой экипировкой. Тем более, что погодные условия в феврале в Пхенчхане не самые комфортные».

Зимняя Оимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. 5 декабря Международный олимпийский комитет решит, поедет ли сборная России на Игры.