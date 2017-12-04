Второй сезон «Очень странных дел» вышел больше месяца назад, а до третьего еще не скоро. Скоротать время поможет новый сериал Netflix «Тьма», сюжет которого довольно сильно напоминает происходящее в городке Хокинсе.

Триллер производства Германии описывается как «семейная сага со сверхъестественным началом». В центре сюжета — истории четырех семей, чья размеренная жизнь дает трещину с мистическим исчезновением двух детей. Если вы сомневаетесь, стоит ли смотреть сериал, прочитайте короткие рецензии шести ведущих изданий.

IGN

«Сериал «Тьма» следует популярным тенденциям массовой культуры последних лет. Его сравнение с «Очень странными делами» вполне разумно — в обоих звучит музыка 80-х, под неё на велосипедах ездят дети, а где-то на окраинах городка скрывается секретная государственная лаборатория.

«Тьма» похожа на версию «Очень странных дел» для взрослых: она щедро сдобрена ругательствами, наготой и кровью. К счастью, ни с чем из этого создатели не переусердствовали.

В целом, сюжет нового сериала полностью оправдывает его название.

«Тьма» совершенно восхитительна и немного мистична, так что на неё определённо стоит потратить 10 часов своей жизни».

Netflix

Den of Geek

«Тьма» — это нечто среднее между американской драмой и скандинавским нуаром, сериал со всеми признаками крупнобюджетного американского триллера, но с погружением в холодную, практически стерильную криминальную драму, разворачивающуюся в туманном европейском лесу.

Что касается сюжета, то есть поразительное сходство с «Очень странными делами». Не только из-за городка и необъяснимых событий в лесу — группа молодых людей тоже бродит тут по заброшенным железнодорожным путям и мимо большого охраняемого правительственного здания, окруженного колючей проволокой. И здесь тоже есть пропавший ребенок. Тем не менее, это далеко не «Очень странные дела». «Тьма» проберет вас до костей. Она заманит вас… а затем бросит в туманном лесу, дрожащих, напуганных и жаждущих ответов".

The Hollywood Reporter

«Тьму» можно описать как европейскую вариацию «Очень странных дел» — тайна других миров и атмосфера 1980-х спроецированы очень четко, вот только ни тепла, ни юмора, ни других характеристик сериала братьев Даффер вы здесь не найдете.

Каждая сцена насыщенна и прекрасна, но ни одна из них не врезается в память, некоторые из них не играют никакой роли в сюжете, а другие намеренно сняты так, чтобы ввести в заблуждение. Здесь есть мрачно настроенный начальник полиции, мрачно настроенный владелец отеля, куча мрачно настроенных старшеклассников и несколько мрачно настроенных сотрудников атомной электростанции. А этот парень в капюшоне? Он тоже мрачно настроен".

Netflix

IndieWire

«Тьма» затронула все точки, которые принесли успех «ОА» и «Очень странным делам». Здесь все нужные темы — время, семья, горе, чувство вины и нечто метафизическое. «Тьма» красива и держит в достаточном напряжении, напоминая скорее не головоломку, а повествовательный алгоритм".

SlashFilm

«Как только вы отошли от шока, произведенного «Очень странными делами», Netflix подсовывает вам «Тьму» — куда более мрачное экспрессионисткое шоу. Хотя события разворачиваются в 80-х годах, здесь нет ни намека на ностальгию. И здесь не чувствуется атмосфера спилбергских приключений. «Тьма» сложена из тикающих часов, темных комнат и холодных взглядов. Она почти сразу забирается под кожу и вызывает мурашки.

Медленное развитие событий не каждому придется по нраву, и «Тьма» может проиграть из-за своей непроницаемости. Но, как только вы выйдете за рамки слегка подавляющего первого эпизода, сериал наберет прекрасный зловещий ритм. Если Netflix планировал сделать еще одни «Очень странные дела» хитом, он попал в точку».

The Telegraph

«Очень странные дела», самый популярный научно-фантастический сериал Netflix сейчас, — дело рук дерзких американских миллениалов, выросших на фильмах Стивена Спилберга и игре Dungeons & Dragons. «Тьма» же является первым масштабным сотрудничеством с немецкими шоураннерами (режиссер Баран бо Одар). Здесь больше от Гете, нежели от «Охотников за приведениями». 10-серийная драма окутывает мраком центральной Европы, а голые ягодицы, которые появляются каждые пять минут, служат предупреждением, что мы больше не в Хокинсе.

Сериал больше брызжет слюной, нежели сверкает. «Очень странные дела» и в подметки не годятся тому соседствующему с повседневностью злу и странностям, что встречается во «Тьме».