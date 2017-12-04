Обсуждая скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна на передаче The Today Show, Памела Андерсон сказала, что некоторые из его жертв должны были подозревать, к чему идут их переговоры с продюсером.

«Это общеизвестный факт, что некоторых голливудских продюсеров лучше избегать, когда они предлагают встретиться наедине, — сказала актриса, — Ты знаешь, на что идешь, когда поднимаешься к кому-то в номер одна».

«Не поднимайся в номер одна, — продолжила Андерсон, — Если кто-то открывает дверь, одетый только в банный халат, уходи. Это понятные вещи, но я знаю, что Голливуд бывает очень соблазнительным и люди хотят славы».

Высказывания актрисы вызвали волну критики, на которую она ответила в своем Instagram: «Кто-то должен был сказать это. Не садитесь в машины к незнакомцам. Не поднимайтесь в номера отелей на собеседования. Женщины сильны и умны, мы можем использовать наше очарование значительно более позитивным способом. Очень важно — и очень умно, — думать наперед. Я не отступлюсь от своих слов».