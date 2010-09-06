Гурзуф, 2003 год
Вася, 1994 год
Лагерь «Кипарисный», 1999 год
Лагерь «Речной», 1994 год
Лагерь «Речной», 2003 год
Лагерь «Лазурный», 2002 год
Филипп, 2002 год
Лагерь «Кипарисный», 1994 год
Пляж, 2003 год
Настя, 2003 год
Лагерь «Речной», 2003 год
Света, 1994 год
Лагерь «Полевой», 1994 год
Лагерь «Речной», 2003 год
Катя и Оксана, 2002 год
Катя, 2002 год
Андрей и Сережа, 2002 год
Елизавета и Коля, 2002 год
Алина, 2002 год
Лагерь «Кипарисный», 2002 год
Группа «Розовый слон», 2003 год
Лагерь «Кипарисный», 2002 год