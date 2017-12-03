Рожденственский календарь Love Magazine выходит под лозунгом #StayStrong и посвящен сильным женщинам, добившимся успеха в своей сфере. В проекте снялись модели Эмили Ратаковски, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс и многие другие.

Эмили Ратаковски: «То, как я одеваюсь, флиртую, танцую, занимаюсь сексом, — это мой выбор, и на него не должны влиять мужчины. Быть сексуальной весело, и мне это нравится. Я не должна извиняться за это. Моя жизнь — мои правила. Если мне хочется надеть сексуальное белье, я сделаю это для себя. Личный выбор — ключевое понятие в моей концепции феминизма».

A post shared by LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) on Dec 3, 2017 at 1:09am PST