Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 января 2018 года, передает журналист Катерина Гордеева , присутствовавшая на заседании.

Кроме того, суд признал законным продление меры пресечения гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину (останется под домашним арестом до 19 января) и генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому (под арестом в СИЗО до 19 января). Защита настаивала, что решение Басманного суда от 17 октября было незаконным, поскольку обвинение не предоставило новых достоверных доказательств вины фигурантов дела.

Во время своего выступления в суде Серебренников отметил, что, будучи в статусе свидетеля, не пытался бежать, а «по любому зову следствя, как к любимому человеку, бежал на допрос». «Мы не можем убежать, надев медвежьи лапы, через границу. Чего от нас хотят? Чтобы мы помучались? Мы мучаемся. Но уже начинают мучаться наши родственники. У меня после тяжелой операции отец. У мамы болезнь Альцгеймера. Она постепенно перестаёт всех узнавать. Есть высокий шанс, что в следующий раз она меня уже не узнает. Я говорю это не для того, чтобы вызвать жалость. Но чтобы у вас было представление о положении дел», — передает его слова Катерина Гордеева.

Худрука «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа», которым занималась основанная им «Седьмая студия».