Netflix договорился о возобновлении съемок последнего сезона «Карточного домика». Они начнутся в начале 2018 года, сообщает Variety со ссылкой на директора по контенту Netflix Теда Сарандоса.

Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андревуд в исполнении Робин Райт. Персонажа Кевина Спейси вырежут из сценария, однако как именно это будет сделано, Netflix не уточняет. В заключительный сезон войдут восемь серий вместо 13.

«Карточный домик» — самый успешный сериал Netflix, оказавшийся под угрозой закрытия после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. За роль Фрэнка Андервуда Спейси в 2015 году получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.