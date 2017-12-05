Дизайнер Артемий Лебедев стал гостем третьего сезона шоу Юрия Дудя «вДудь». Собрали главные тезисы из разговора.
- ЖЖ руководят абсолютные ***нутые кретины, у них вообще нет мозгов. Люди про***вают (теряют. — Esquire) бизнес со страшной силой, скоро его не останется совсем. Лучшее, что можно сделать с Живым журналом — это уволить всех, кто там работает. Запереть серверную и никого не подпускать.
- Рекламный пост в моем ЖЖ стоит 260 тысяч рублей. А на фейсбуке 80 тысяч. Каждый день постить рекламу не стоит, но через день — нормально. Блоги приносят больше денег, чем дизайн (подразумевается студия Артемия Лебедева. — Esquire)
- В логотипе компании Олега Тинькова я вижу исключительно желудочно-кишечный тракт. Все его выпады в мой адрес — часть его необъективных и эксцентричных высказываний. Он не упускает возможности лишний раз меня пнуть, а я не упущу возможности и передам ему привет.
- В России везде хорошо. Единственное место, которое можно было бы назвать жопой, — родина министра Шойгу, Тува. Достаточно неприятное место, единственное, где меня не пустили в ночной клуб без объяснения причин. Лучшие города России кроме Москвы и Петербурга — это Кострома, Торжок и Оренбург.
- Женщины в Саудовской Аравии не так сильно страдают, как у нас принято об этом думать. Всем правозащитницам, которые п***ят (говорят. — Esquire), что им чего-то не хватает, надо хотя бы разок туда попасть и поговорить с этими женщинами. Они скажут, что лучше системы не бывает. Это у нас семья как каршеринг, попользовался и бросил, а в Саудовской Аравии вышедшая замуж женщина — самая защищенная на свете.
- Я за многоженство.
- У меня не так много госзаказов. Госзаказ — это самые тяжелые и самые мучительные деньги с минимальной благодарностью и огромными рисками по всем фронтам. Это можно делать, только хорошо застраховавшись. Я беру госзаказы из любви к искусству. Хочется не просто на свете жить и зарабатывать деньги, а что-то после себя оставить.
- Московская власть очень крута. Руководители московских департаментов круче, чем федеральные министры. Дума вообще п*** (кошмар.) запредельный. Совет Федерации я вообще не *** (не понимаю.), чем он занимается и на*** (зачем) он нужен. Все министры бессмысленны, кроме, пожалуй, Шойгу. Он нормальный мужик, я бы с ним в поход пошел.
- Мое отношение к Путину менялось с годами, но сейчас это максимальное уважение. Наверное, у него куча слабых мест, наверное он принимает кучу мудацких решений, ничего не понимает про предпринимательство. Наверное, он слишком любит церковь. Это какая-то его личная слабость, которую я почему-то должен терпеть. Но в целом, человек, который обладает такой властью и влиянием, он распоряжается тем, что ему досталось, крайне аккуратно и не злоупотребляет. У меня вызывает уважение то, что он не кровавый. Руководить страной в течение 20 лет невероятно сложно. Я, скорее, за это. Если в стране есть царь, у меня нет никаких претензий. В моей жизни президент никак не присутствует.