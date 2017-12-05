В Москву приезжает Дэймон Лоунер — основатель успешного голливудского секс-клуба SNCTM и герой статьи мартовского номера Esquire, — а вместе с ним и его знаменитые на весь свет вечеринки. Московское мероприятие SNCTM пройдет 9 декабря на секретной площадке в центре Москвы — о месте проведения его участники узнают накануне.

Стоимость участия начинается от $3000 (и 5 билетов еще остались в продаже) и доходит до $25000. Узнать о вечеринке подробности и подать заявку на участие можно на официальном сайте SNCTM Россия . А для вдохновения рекомендуем прямо сейчас изучить инстаграм-аккаунт главного костюмера клуба , Алины Ратушка (Alina Ratuska).

К слову, телеканал Showtime прямо сейчас снимает документальный сериал о секс-клубе — Naked SNCTM — участники съемочной группы в том числе отправятся с организаторами и в Москву, чтобы снять подготовку к вечеринке. Эпизоды войдут во второй сезон шоу.