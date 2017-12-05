Во вторник, 5 декабря, в швейцарской Лозанне пройдет заседание исполкома МОК, на котором комитет вынесет решение, поедет ли российская сборная на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Отвечаем на главные вопросы.

На каком основании сборную России собираются отстранить?

В своем решении МОК будет опираться на показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который бежал в США и стал информатором WADA. Его же слова легли в основу доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Для проверки обвинений исполком МОК создал две комиссии, которые возглавили Денис Освальд и Самуэль Шмид. Первая занималась поиском доказательств подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи — в результате ее работы наша сборная уже потеряла 11 медалей, выигранных в 2014 году, и опустилась на третью строчку в общем медальном зачете. Комиссия Шмидта расследовала причастность министерства спорта к сокрытию допинговых нарушений.

Если МОК признает, что в России существовала государственная система поддержки допинга, то решение может быть любым, вплоть до самого жесткого.

Разве Родченкову можно верить?

Исходя из мотивировочной части решения комиссии Освальда о дисквалификации российского лыжника Александра Легкова, МОК считает Родченкова надежным свидетелем.

Легкова лишили медале й на основании электронных писем Родченкова, царапин на его допинг-пробах и наличии фамилии спортсмена в списке «Дюшес» (список, который Родченков передал следователям; в эту таблицу, по его словам, включали тех спортсменов, кто согласился принять коктейль «Дюшес» — смесь допинга и алкоголя. — Esquire).

Накануне заседания МОК Родченков рассказал о других возможных нарушениях допингового законодательства со стороны России. Он утверждает, что замминистра спорта Юрий Нагорных просил его «испортить» допинговую пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко, так как она якобы представляла конкуренцию российским спортсменкам.

Какое решение вынесет МОК?

Вариантов много, перечислим основные:

1. Россия едет под своим флагом с минимальными санкциями

При таком раскладе на соревнования не допустят только тех спортсменов, кто отбывает дисквалификацию. Шансы на такой исход так же минимальны.

2. Россия едет под своим флагом, но не в полном составе

МОК переложит финальное решение на международные федерации. Это компромисс, уже опробованный на Играх в Рио-де-Жанейро, — тогда на соревнования не поехали наши легкоатлеты. В этом году подобный сценарий может повториться.

3. Российскую сборную не допустят к соревнованиям в полном составе

Если МОК примет такое решение, это будет первый в истории случай, когда страну отстраняют полном составе из-за нарушения антидопинговых правил.

4. Российским спортсменам предложат выступить под нейтральным флагом

МОК может лишить Олимпийский комитет России аккредитации и предложить нашим спортсменам выступить под нейтральным флагом. Этот вариант называют наиболее вероятным. По данным издания Insider Games , решение принято, и МОК уже начал обсуждение дизайна нейтральной формы с Nike.

Что такое нейтральный флаг?

Это олимпийский флаг с пятью переплетенными кольцами на белом фоне. Если Россию не допустят к соревнованиям, то именно его понесут независимые спортсмены. В случае победы российского спортсмена вместо отечественного гимна прозвучит гимн МОК.

Будет ли Россия бойкотировать Олимпийские игры в случае недопуска?

Точного ответа на этот вопрос нет, о реакции властей можно только догадываться.

Ясно одно — бойкот до вынесения решения МОК не обсуждается. «Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались — и по линии WADA — в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом этой осенью Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что выступление сборной под нейтральным флагом недопустимо, так как это «унижение» для страны.