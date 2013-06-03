Гиссенджи, Руанда
Осиротевшие крестьянские дети с помощью мотыг вскапывают землю на ферме, пришедшей в запустение в годы гражданской войны.
Гватемала, Гватемала
Десятки брошенных детей живут и работают на огромной городской свалке, собирая и сдавая все, что поддается переработке — металлолом, стекло, бумагу. Большинство из них нюхает клей.
Джаипур, Индия
Мальчик, работающий в парикмахерской.
Читтагонг, Бангладеш
Мальчик работает на разборке старых кораблей, сдавая ржавое железо и другие материалы в металлолом.
Филиппины
Юные проститутки, в том числе мальчики, пробуют себя в роли трансвеститов и пытаются привлечь клиентов с помощью косметики. Посредники предлагают секс с девятилетними детьми.
Мусо, Колумбия
Дети со всех концов страны приезжают на реку Минеро, чтобы поработать на месторождении изумрудов.
Манила, Филиппины
Во время отлива Нейла Кампос и его семья собирают в прибрежной тине раковины со съедобными моллюсками.
Пернамбуко, Бразилия
Асбестовый завод в городе Ипуби. Большинство рабочих завода — дети, потому что все взрослое мужское население отправилось в большие города на поиски лучшей работы.