На свалке дети и подростки разбирают старые компьютеры в поисках деталей из цветных металлов и уцелевших плат.
Согласно Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года, которую ратифицировали 170 стран, развитые страны должны уведомлять развивающиеся страны о ввозе токсичных отходов.
Ежегодно развитые страны производят от 20 до 50 млн тонн электронного мусора, 70 % которого в обход Базельской конвенции вывозится в беднейшие страны под видом товаров секонд-хэнд или гуманитарной помощи.
Дороже всего скупщики цветных металлов ценят медь, затем идут латунь, алюминий, цинк. Жесткий диск в рабочем состоянии можно продать за 20 долларов.
Компьютерные мониторы заменяют обитателям свалки стулья.
Старые компьютеры и кинескопы телевизоров сжигают, чтобы из расплавленного пластика достать медные провода. Из батарей выплавляют свинец.
Так как ни о какой технике безопасности речи не идет, подростки постоянно имеют дело с токсичными веществами, такими, как свинец, ртуть, кадмий и бериллий.
Обеденный перерыв
В 2008 году в результате исследования, инициированного Greenpeace, в образцах почвы, взятых в Агбогблоши, обнаружили свинец, диоксид хлора, кадмий, сурьму, поливинилхлорид и другие токсичные вещества в высочайших концентрациях.