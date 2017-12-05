Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Официальной символики России на Олимпиаде не будет.

Кроме того, исполком отказал российским чиновникам в аккредитации. Вице-премьеру Виталию Мутко запрещено посещать в Олимпийские игры пожизненно, а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишился членства в МОК.

Такое решение принято на основе докладов комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые расследовали подмену допинг-проб российских спортсменов, а также причастность министерства спорта к сокрытию допинговых нарушений.

Будет ли Россия бойкотировать Игры, пока не ясно. Ранее Владимир Путин заявлял, что участие российских спортсменов под нейтральным флагом — «унижение» для страны и это недопустимо.

Зимние Игры которые пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

