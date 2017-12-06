5 декабря Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Играх в Южной Корее. Российские спортсмены, не уличенные в допинге, смогут выступать под нейтральным флагом — если пройдут все необходимые тесты МОК.

На соревнованиях вместо российского гимна прозвучит олимпийский, а участников из России представят как «олимпийских атлетов из России».

Власти пока не озвучили официальную позицию по поводу решения МОК, но дискуссия о том, ехать ли на Олимпиаду под нейтральным флагом, идет полным ходом. Собрали мнения спортсменов.

  • Евгения Медведева, фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Олимпиада в Южной Корее станет первой в карьере, если она решит участвовать. Приводим выдержки из ее речи на заседании исполкома МОК:

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«Я всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде, надо бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят. Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений».

  • Александр Овечкин, хоккеист

Сам Овечкин на Игры в Пхенчхан не поедет, потому что НХЛ не отпустила своих игроков на соревнования.

«Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем».

  • Виктор Ан, конькобежец

Российский конькобежец корейского происхождения получил на Олимпиаде в Сочи три золота в шорт-треке, в том числе в составе эстафетной сборной.

«Если Россия решит не бойкотировать Олимпийские игры, я буду выступать как нейтральный спортсмен. Я готовился к этому четыре года, я не могу просто так все бросить».

  • Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000

«Нашим спортсменам сто процентов нужно ехать на Игры-2018. Был бы действующим спортсменом, все равно бы поехал. Даже если президент России Владимир Владимирович Путин сказал бы, что все олимпийцы не должны участвовать, я бы все равно поехал. Я бы не послушал президента. Олимпиада — больше, чем президент».

  • Илья Ковальчук, хоккеист, форвард сборной России

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет».

  • Никита Крюков, лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте

«Унизительные слова пришлось услышать от Баха (президента МОК Томаса Баха. — Esquire): «Пусть российские спортсмены поедут и попробуют выиграть чистыми». Что за бред? Мы и так выигрывали чистыми. Я в Ванкувере выиграл, где никто не менял мои пробы! Я уже говорил Баху в прошлом году, что Россия хочет, чтобы все спортсмены выступали без терапевтических исключений. Для меня это равносильно допингу».

  • Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

«Лет десять назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Все начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99%. Его вина, что сбежал Родченков. Нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Нужно доказывать всем, что мы лучшие. Выступление без гимна и флага — это не предательство. Нужно ехать и давать по соплям всем: и американцам, и всему миру. Безусловно, нужно ехать и доказывать. Весь мир должен знать, что Россия не сломлена».

  • Николай Куксенков, гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016

«Основополагающий принцип олимпийской хартии гласит — «Право заниматься спортом — является правом человека. <…> МОК сам себе противоречит! Это решение меня шокировало. Позор МОК и всем, кто принял участие в этом преступлении!!!».

  • Александр Бурмистров, хоккеист, нападающий «Ванкувера»

«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом. Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране. Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения. Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?»

  • Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию

«Я считаю, что российские спортсмены должны поехать под флагом МОК, где будет написано, что это русские спортсмены».
«Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить».