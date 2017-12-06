5 декабря Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Играх в Южной Корее. Российские спортсмены, не уличенные в допинге, смогут выступать под нейтральным флагом — если пройдут все необходимые тесты МОК.

На соревнованиях вместо российского гимна прозвучит олимпийский, а участников из России представят как «олимпийских атлетов из России».

Власти пока не озвучили официальную позицию по поводу решения МОК, но дискуссия о том, ехать ли на Олимпиаду под нейтральным флагом, идет полным ходом. Собрали мнения спортсменов.

Евгения Медведева, фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Олимпиада в Южной Корее станет первой в карьере, если она решит участвовать. Приводим выдержки из ее речи на заседании исполкома МОК :

«Я всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде, надо бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят. Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений».

Александр Овечкин, хоккеист

Сам Овечкин на Игры в Пхенчхан не поедет, потому что НХЛ не отпустила своих игроков на соревнования.

« Решение МОК необоснованно . Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем».

Виктор Ан, конькобежец

Российский конькобежец корейского происхождения получил на Олимпиаде в Сочи три золота в шорт-треке, в том числе в составе эстафетной сборной.

«Если Россия решит не бойкотировать Олимпийские игры, я буду выступать как нейтральный спортсмен . Я готовился к этому четыре года, я не могу просто так все бросить».

Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000

«Нашим спортсменам сто процентов нужно ехать на Игры-2018. Был бы действующим спортсменом, все равно бы поехал. Даже если президент России Владимир Владимирович Путин сказал бы, что все олимпийцы не должны участвовать, я бы все равно поехал. Я бы не послушал президента. Олимпиада — больше, чем президент».

Илья Ковальчук, хоккеист, форвард сборной России

« Ехать на Олимпиаду надо обязательно ! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет».

Никита Крюков, лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте

« Унизительные слова пришлось услышать от Баха (президента МОК Томаса Баха. — Esquire): «Пусть российские спортсмены поедут и попробуют выиграть чистыми». Что за бред? Мы и так выигрывали чистыми. Я в Ванкувере выиграл, где никто не менял мои пробы! Я уже говорил Баху в прошлом году, что Россия хочет, чтобы все спортсмены выступали без терапевтических исключений. Для меня это равносильно допингу».

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

«Лет десять назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Все начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99%. Его вина, что сбежал Родченков. Нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Нужно доказывать всем, что мы лучшие. Выступление без гимна и флага — это не предательство. Нужно ехать и давать по соплям всем: и американцам, и всему миру. Безусловно, нужно ехать и доказывать. Весь мир должен знать, что Россия не сломлена».

Николай Куксенков, гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016

«Основополагающий принцип олимпийской хартии гласит — «Право заниматься спортом — является правом человека. <…> МОК сам себе противоречит ! Это решение меня шокировало. Позор МОК и всем, кто принял участие в этом преступлении!!!».

Александр Бурмистров, хоккеист, нападающий «Ванкувера»

«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение . Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом. Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране. Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения. Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?»

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию