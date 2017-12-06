5 декабря Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Играх в Южной Корее. Российские спортсмены, не уличенные в допинге, смогут выступать под нейтральным флагом — если пройдут все необходимые тесты МОК.
На соревнованиях вместо российского гимна прозвучит олимпийский, а участников из России представят как «олимпийских атлетов из России».
Власти пока не озвучили официальную позицию по поводу решения МОК, но дискуссия о том, ехать ли на Олимпиаду под нейтральным флагом, идет полным ходом. Собрали мнения спортсменов.
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Евгения Медведева, фигуристка.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Олимпиада в Южной Корее станет первой в карьере, если она решит участвовать. Приводим выдержки из ее
«Я всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде, надо бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят. Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений».
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Александр Овечкин, хоккеист
Сам Овечкин на Игры в Пхенчхан не поедет, потому что НХЛ не отпустила своих игроков на соревнования.
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Виктор Ан, конькобежец
Российский конькобежец корейского происхождения получил на Олимпиаде в Сочи три золота в шорт-треке, в том числе в составе эстафетной сборной.
«Если Россия решит не бойкотировать Олимпийские игры,
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Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000
«Нашим спортсменам сто процентов нужно ехать на Игры-2018. Был бы действующим спортсменом,
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Илья Ковальчук, хоккеист, форвард сборной России
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Никита Крюков, лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте
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Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону
«Лет десять назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну».
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Николай Куксенков, гимнаст, серебряный призер Олимпиады в Рио-2016
«Основополагающий принцип олимпийской хартии гласит — «Право заниматься спортом — является правом человека. <…>
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Александр Бурмистров, хоккеист, нападающий «Ванкувера»
«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта,
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Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию
«Я считаю, что
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