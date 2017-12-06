В Instagram появились две новые функции для работы с «историями» — «Архив» (Archive) и «Актуальное» (Highlights).

Теперь посты в stories не будут удаляться через 24 часа, а станут автоматически попадать в архивную секцию. Чтобы заново посмотреть или сохранить в фотопленку свои «истории», пользователю нужно зайти во вкладку «Архив» в своем профиле. При желании функцию архивирования можно отключить в настройках аккаунта.

Функция «Актуальное» создана для того, чтобы собирать «истории» в отдельную группу и заново делиться ими с подписчиками. Для этого нужно выбрать фотографию или видео в stories, а затем нажать на кнопку «Выделить», которая расположена внизу. В «Актуальное» можно добавить любое количество постов.