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Сооснователь компании Hyperloop One Шервин Пишевар ушел в отпуск после обвинений в сексуальных домогательствах. Он также покинул пост главы венчурных компаний Silicon Foundry и VC Sherpa Capital. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Пишевар отрицает свою причастность к обвинениям в домогательствах. 5 декабря он объявил своем уходе, подчеркнув, что это его собственное решение, и теперь он намерен сфокусироваться на иске о клевете, чтобы разобраться с теми, кто «распространяет фальшивые слухи» о нем.

По данным издания, компания Sherpa Capital никогда не получала подобные жалобы в адрес Пишевара. «Мы уважаем и поддерживаем решение Шервина отправиться в отпуск, чтобы восстановить свою репутацию в соотвествии с законом. <…> Тем не менее мы запускаем независимое внутреннее расследование, чтобы продолжать демонстрировать самые высокие профессиональные и этические стандарты», — заявил представитель VC Sherpa Capital.

1 декабря Bloomberg сообщил о жалобах пяти женщин на сексуальные домогательства со стороны сооснователя Hyperloop One.

Над проектом по строительству туннелей для сверхзвуковых вакуумных поездов Hyperloop Пишевар работал с Илоном Маском.