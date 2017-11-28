Некоторые любят смену сезонов за возможность показаться в новом образе и обновить гардероб. Но для многих из нас это явление знаменует собой необходимость выбора нескольких вариантов верхней одежды на разные случаи жизни — что-нибудь попроще на работу, более элегантное на вечерний выход и что-то надежное для выездов за город, где погодные условия суровее, чем мы, жители мегаполиса, привыкли.

Тем не менее, если вы набьете гардероб качественными зимними вещами, отвечающими всем этим требованиям, — это, во‑первых, почти наверняка обойдется вам в приличную сумму, а во-вторых, даже в этом случае нет никаких гарантий, что вам не понадобится что-то еще.

На самом деле, все, что необходимо мужчине этой зимой, — это теплая и прочная куртка с простым и элегантным дизайном, в которой он будет чувствовать себя одинаково комфортно и за городом, и по дороге на работу. Не так много вещей соответствуют стольким критериям сразу, и надежная парка — одна из них.

Многофунциональная и стильная, парка была и остается лидером тренда для многих поколений. Противостояние суровой минусовой погоде заложено в ее ДНК — первыми парки стали носить эскимосы, чтобы защититься от лютых морозов. За свою неизменную жизнестойкость и практичность парка навсегда стала важным атрибутом современной моды.

Она достаточно элегантна, чтобы носить ее поверх строгого костюма с монками, и достаточно проста, чтобы сочетать с кроссовками и спортивными брюками и сразу настроиться на роскошный отдых. Возьмите парку с собой в загородный отдых вместе с походными ботинками, плотными шерстяными носками и свитером из мериноса и вы убедитесь, что она идеально вписывается в среду, которая способствовала ее появлению.

Но в чем парка действительно на голову превосходит прочие зимние куртки — так это в своих характеристиках. И здесь нет равных Woolrich и специальной модели бренда — Arctic Parka, — одной из лидеров рынка уже более 40 лет. Ее технологичная ткань оберегает владельца от холодов с тем же успехом, с каким сама парка обеспечивает элегантный внешний вид — едва ли многие другие куртки могут похвастаться тем же на вершине горы.

Arctic Parka сохраняет тепло тела при температуре до -40 градусов по Цельсию благодаря пуховой прокладке, обитым тканью карманам с защитой от холода и герметичным рукавным манжетам. В сочетании с высоким воротником и двойным капюшоном, который обеспечивает морозоустойчивость, стиль Arctic Parka вступает в союз с основополагающими принципами парки — комфортом, долговечностью и сохранением тепла.

Как результат, мы получаем надежный предмет гардероба, адаптирующийся к ситуациям и личному вкусу, с богатой палитрой цветов — начиная от базовых черного и белого, заканчивая богатым выбором полутонов — таких как угольный, зеленый мох или морской синий.

Arctic Parka от Woolrich — это надежный и признанный символ функциональности и стиля. За плечами бренда более 185 лет опыта в производстве зимней одежды, на которую полагались первооткрыватели и работники крайнего севера. Дизайн и надежность делают Arctic Parka непревзойденным выбором для человека, который хочет все и сразу.